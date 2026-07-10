GTA 6 könnte nicht zum Game of the Year werden, weil Rockstar Games zu große Angst vor Leaks hat

Der Release von GTA 6 ist so wichtig, dass viele den Titel schon jetzt als Game of the Year (GOTY) 2026 bezeichnen. Doch eine Deadline könnte Rockstar Games diesen Titel verwehren.

Warum sollte GTA 6 nicht zum Game of the Year werden? Der Titel „Game of the Year“ wird von den Game Awards vergeben. Die Jury aus über 100 Medien-Vertretern und Influencern wählt dabei aus allen Titeln des Jahres aus.

Doch damit man auch alle Nominierten spielen kann, müssen die Spiele vor einem gewissen Datum erscheinen. Denn sonst bleibt zu wenig Zeit, um die Spiele bis Anfang Dezember auch gespielt zu haben. Und genau das ist ein Problem für GTA 6.

Hier könnt ihr ein aktuelles Video zu GTA 6 sehen:

Video starten Video zu GTA 6 zeigt die Spielwelt aus einem neuen Winkel Autoplay

Knappe Deadline für den Release

Wann endet diese Deadline? Die Deadline für den Release der Spiele wird in jedem Jahr neu festgelegt. Für 2026 steht das Datum aktuell noch nicht, es wird erst im Herbst 2026 bekannt gegeben.

Schaut man sich jedoch die Daten der vergangenen Jahre an, so lag das sogenannte „Cut-Off-Date“ für gewöhnlich zwischen dem 15. und dem 25. November. Zur Erinnerung: GTA 6 launcht am 19. November 2026, also genau in diesem Zeitraum.

Mit etwas Pech kann es also dazu kommen, dass GTA 6 nicht mehr zum Spiel des Jahres nominiert werden kann.

Kann Rockstar Games etwas dagegen tun? Ja, Rockstar Games könnte der Presse und den Influencern vorher den Zugang zu ihrem Spiel gewähren und damit den Titel schon vorzeitig in die Hände der Jury geben.

Das möchte Rockstar Games allerdings bekanntermaßen nicht, weil die Chance auf Leaks von Gameplay, Story-Missionen und großen Spoilern zu Plottwists dadurch viel wahrscheinlicher wird. So behauptet der Journalist PH Lutti Lippe auf X.com dass Rockstar Games die Journalisten das Spiel nur in einer kontrollierten Umgebung spielen lassen wird und man keine Keys verschicken will.

Kann man nicht im nächsten Jahr antreten? Ja, das geht. Spiele können in allen Kategorien auch in den nächsten Jahren antreten. Diese Regel richtet sich allerdings vor allem an Live-Service-Games, die mit großen Updates für ein komplett neues Spielerlebnis sorgen können.

So kommen die Spiele nur infrage, wenn sie eine große Veränderung durchgemacht haben. Sollte GTA 6 für 2026 wirklich nicht mehr antreten können, kann die Jury das Spiel auch als Release für ihr Voting-Jahr 2027 zählen. Allerdings haben Spiele, die bereits 1 Jahr lang veröffentlicht sind, historisch gesehen eher schlechte Chancen bei den Game Awards.

Glaubt ihr, GTA 6 wird zum Spiel des Jahres? Oder denkt ihr, die Jury legt das Datum so, dass ein anderes Spiel den Titel gewinnt? Schreibt es gerne in unsere Kommentare. Habt ihr eigentlich einen Führerschein? In Australien kann euch der nämlich den Zugang zu GTA 6 ermöglichen: In GTA Online fahren alle wie gesengte Säue, ein Land verlangt jetzt einen realen Führerschein zum Spielen