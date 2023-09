In einem Mini-Trailer bekommt ihr neues Gameplay zum kommenden Cyberpunk 2077 DLC zu sehen. Schaut euch den Trailer hier an.

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Alles, was ihr zu GTA Online wissen müsst – in 2 Minuten

Ihr sucht eine gute Möglichkeit, um in GTA 5 an Geld zu kommen? Dann haben wir für euch die passende Übersicht: GTA Online Geld verdienen: 13 Wege, um 2023 schnell reich zu werden

GTA: Warum das Firmen-Logo von Rockstar nun in vielen Autos in China hängt

Was gibt es zu feiern? GTA 5 ist 10 Jahre alt geworden. Seit dem 17. September 2013 konnten die Spieler ihrer bankräuberischen Seite freien Lauf lassen , indem sie der Story rund um die drei Protagonisten Trevor, Michael und Franklin folgten. Passend zu diesem Anlass gibt es in GTA Online ein zeitlich begrenztes Event, das „10th Anniversary Event“.

