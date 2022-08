8 Gründe, warum eure Spiele ständig abstürzen können und was ihr dagegen tun könnt

Eure Spiele stürzen ständig ab und ihr wisst nicht warum? MeinMMO stellt euch 8 Gründe vor, warum eure Spiele abstürzen können, und was ihr dagegen tun könnt.

Das nervige Problem kennt sicher jeder: Da zockt man gerade sein Lieblingsspiel und kurz vor dem Bosskampf stürzt das Spiel ab – und zwar jedes Mal. So eine Situation ist richtig ärgerlich und hat schon häufiger Tastaturen oder Controller gegen die Wand fliegen lassen.

Doch welche Gründe gibt es überhaupt, dass Spiele abstürzen und was kann man dagegen tun? MeinMMO erklärt es euch.

Zu schwache Hardware

Was ist die Ursache? Wenn eure Hardware für euer neues Spiel zu schwach ist oder gar nicht damit kompatibel ist, dann stürzt das Spiel oftmals ab oder lässt sich gar nicht erst ordnungsgemäß starten.

Einige Spiele setzen auch bestimmte Codices oder Programmierschnittstellen voraus, die sehr alte Prozessoren nicht mehr unterstützen.

Andere Games unterstützen unter Umständen auch keinen integrierten Grafikchip, wie ihn einige Prozessoren von AMD und Intel bereitstellen. Schaut hierfür in die Systemanforderungen.

Was kann man dagegen tun? Grundsätzlich solltet ihr euch vor dem Kauf eines Spiels immer über die aktuellen Systemanforderungen informieren. Bei PC-Spielen findet ihr die Hinweise meistens auf Steam und auch auf der Rückseite der Spielverpackung.

In einem nächsten Schritt könnt ihr versuchen, die Grafikeinstellungen zu verringern. Auf diese Weise könnt ihr die Last auf eure Hardware zumindest verringern und hoffen, dass Spielabstürze seltener stattfinden.

Sollte eure Hardware wirklich so alt sein, dass Spiele überhaupt nicht mehr richtig starten, dann solltet ihr euch Gedanken über ein Upgrade machen. Ab einem bestimmten Alter eures PCs, könnt ihr euch sogar überlegen, ob sich nicht der Kauf eines neuen Gaming-PCs lohnen könnte. Vielleicht steht euer nächster Gaming-PC sogar auf Beinen, wie es ein Hersteller aktuell im Angebot hat.

Overclocking ist zu hoch eingestellt

Was ist die Ursache? Mit Overclocking könnt ihr aus eurer Hardware noch ein paar mehr Prozente oder noch ein paar weitere FPS herausholen. Mit kleinen Tools wie etwa dem MSI Afterburner ist das sehr leicht und unkompliziert. Einige Spiele mögen es aber nicht, wenn ihr übertaktet oder wenn ihr die Einstellungen zu hoch angesetzt habt.

So sieht das Tool MSI Afterburner aus.

Was kann man dagegen tun? Ihr solltet die Einstellungen zurücksetzen und das Übertakten beenden. Im besten Fall seid ihr das Problem dann erst einmal los. Wollt ihr nicht auf das Übertakten verzichten, dann könnt ihr auch eure Settings verringern.

Manchmal kann es aber auch sein, dass euer Computer mit den erhöhten Temperaturen beim Overclocking nicht zurechtkommt und dass aus diesem Grund euer Spiel abstürzt. Tipps und Tricks, wie ihr euren PC kühl halten könnt, findet ihr ebenfalls hier auf MeinMMO:

Veraltete Treiber oder Software

Was ist die Ursache? Hersteller wie AMD oder Nvidia bringen regelmäßig Updates für ihre Grafikkartensoftware. Mit dabei sind häufig Bugfixes oder Anpassungen für Spiele. Nutzt ihr einen veralteten Treiber und wollt den neusten Top-Titel spielen und euer Spiel stürzt ständig ab, dann könnte es an veralteter Software liegen.

Häufig lohnt es sich, einen Blick in die Patchnotes zu werfen, da hier AMD und Nvidia Hinweise und Neuerungen für Spiele häufig nennen.

Was kann man dagegen tun? Aktualisiert erst einmal eure Grafikkartensoftware. Sowohl bei AMD als auch bei Nvidia könnt ihr die Software direkt über die Softwaresuite updaten. Einige Hersteller bieten aber auch ihre eigenen Lösungen, etwa für Notebooks, an. Alternativ könnt ihr die Grafikkartensoftware auch direkt über die Webseite des Herstellers herunterladen. Die wichtigsten Download-Seiten verlinken wir hier für euch:

In einem weiteren Schritt solltet ihr außerdem überprüfen, ob eure Windows-Installation aktuell ist. Über „Windows Update“ könnt ihr schnell die neusten und wichtigsten Updates herunterladen und installieren.

Hinweis: Ihr solltet bedenken, dass Windows 7 von vielen Spieleentwicklern mittlerweile nicht mehr unterstützt wird. Solltet ihr noch unter Windows 7 spielen, dann bekommt ihr in vielen Fällen keine Hilfe oder Support mehr.

Falsche Spieleinstellungen

Was ist die Ursache? Viele moderne Spiele bieten euch ein Menü, wo ihr Einstellungen in euren Spielen vornehmen könnt. Hier kann man etwa die Grafikeinstellungen verändern oder zusätzliche Features aktivieren oder abschalten. Doch einige Einstellungen können dafür sorgen, dass euer Spiel abstürzen kann, zum Beispiel wenn ihr die Grafik zu hoch einstellt oder experimentelle Features aktiviert, die nicht perfekt funktionieren.

Was kann man dagegen tun? In den meisten Fällen reicht es bereits, wenn ihr verschiedene Einstellungen wieder deaktiviert. Habt ihr etwa aus Versehen Raytracing in einem Spiel aktiviert und euer Spiel stürzt nun ab, dann nehmt die Option wieder raus.

Falls ihr euch nicht mehr sicher seid, was ihr verändert habt, könnt ihr in vielen Spielen auch die Einstellungen wieder zurücksetzen. Dann müsst ihr jedoch alle Feineinstellungen wieder manuell vornehmen.

Beschädigte Spieldateien

Was ist die Ursache? In einigen Fällen sorgen beschädigte Spieldateien dafür, dass ihr euer Spiel nicht starten könnt oder es an bestimmten Stellen abstürzt. Das passiert etwa, wenn ihr ein Spiel vor dem Release herunterladen könnt und sich Fehler in die Dateien einschleichen. Auch große Updates können schon einmal fehlerhaft sein und verhindern, dass euer Spiel nicht mehr startet.

Häufig gibt es auch beim Start oder Absturz eines Spiels Meldungen, dass eine bestimmte Datei fehlerhaft ist oder nicht gefunden werden kann.

Was kann man dagegen tun? Installiert bei solchen Fehlern am besten das Spiel einmal neu. Dafür gibt es verschiedene Methoden:

Einige Clients wie etwa Steam oder Uplay (Ubisoft Connect) bieten euch die Möglichkeit, eure Spieldateien zu überprüfen. Auf diese Weise müsst ihr nicht gleich das vollständige Spiel wieder herunterladen. Vor allem bei kleinen Spielen lohnt es sich aber, den Download neu zu starten.

Wer GoG oder andere Anbieter wie HumbleBundle nutzt, der kann eine bereits heruntergeladene Installationsdatei verwenden.

Ebenfalls besteht die Möglichkeit, euer Spiel über eine Sicherung wieder herzustellen. Hier installiert ihr aber im ärgerlichsten Fall eine Version des Spiels, die nicht mehr up to date ist.

Eure Grafikkarte ist für das Netzteil zu stark

Was ist die Ursache? Ein häufiger Grund für das Abstürzen von Spielen ist ein Problem mit dem Netzteil (Power Supply Unit, kurz PSU). Dies hängt in der Regel damit zusammen, dass die Grafikkarte mehr Strom benötigt, als verfügbar ist. Das passiert vor allem dann, wenn man seine Grafikkarte aufrüstet, ohne über sein Netzteil nachzudenken.

Was kann man dagegen tun? Die einzige Lösung in diesem Fall ist ein Upgrade auf das Netzteil, das genügend Strom für das Spiel liefert. Orientiert euch dabei nicht nur nach eurer Grafikkarte, da die übrigen Komponenten wie etwa der Prozessor oder Arbeitsspeicher ebenfalls Strom benötigen.

DRM oder Anticheat bringen euer Spiel zum Abstürzen

Was ist die Ursache? Mit Digital Rights Management (DRM) versuchen Entwickler ihre Spiele oder Software zu schützen, damit sie nicht unrechtmäßig kopiert werden kann. Ob sich diese Schutzmechanismen auf die Performance auswirken, hatte sich etwa die GameStar in einem ausführlichen Bericht über Denuvo angesehen.

Fehlerhaft implementiertes DRM oder andere Probleme können aber gern dafür sorgen, dass euer Spiel crasht, weil sich das DRM nicht mit dem entsprechenden Server verbinden kann oder der Server nicht gestartet ist.

Was kann man dagegen tun? Einige Spiele bieten eine Offline-Funktion an, hier kommen dann Anticheat oder einige DRM-Systeme nicht zum Einsatz. Denn ob ihr euch offline selbst betrügt, interessiert viele Entwickler oftmals nicht.

Sollte es diese Möglichkeit nicht geben, dann könnt ihr auch auf ein Update vom Entwickler warten. Denn viele Hersteller entfernen nach dem Release Schutzmechanismen, da man vor allem zum Start des Spiels eine Sicherung haben wollte.

Eine weitere Alternative ist es, Spiele direkt ohne DRM-Mechanismen etwa von GoG zu kaufen, wenn sie denn angeboten werden.

Antivirus lässt euer System abstürzen

Was ist die Ursache? Antivirus-Programme sollen dafür sorgen, dass ihr euch keine bösartige Software einfangt, wenn ihr online unterwegs seid und auf merkwürdigen Internetseiten surft oder Dinge herunterladet. Antivirus-Software dringt jedoch tief in euer System ein und nutzt durchgehend Ressourcen, um diesen Schutz gewährleisten zu können.

Im ärgerlichsten Fall scannt dann eure Software gerade eine große Datei und belastet damit euer System oder schiebt eine unschuldige Datei eures aktuellen Spiels in die Quarantäne, sodass ihr nicht mehr spielen könnt.

Was kann man dagegen tun? Viele Antivirus-Programme bieten die Möglichkeit, Scan-Vorgänge in bestimmten Zeiträumen zu pausieren. Nutzt das, wenn ihr spielen wollt oder in einem wichtigen kompetitiven Match nicht gestört werden wollt.

Alternativ könnt ihr euch auch überlegen, ob ihr euch nicht von eurer Antivirus-Software verabschiedet und sie deinstalliert. Denn mittlerweile gilt der normale Windows Defender laut unabhängiger Tests auch als Spitzenprodukt und sogar besser als viele Programme von Drittanbietern (via gamestar.de).

Der Windows Defender hat sich mittlerweile einen guten Ruf unter Sicherheitsforschern erarbeitet.

