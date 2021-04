MeinMMO hatten euch gefragt, was euch beim Kauf einer Grafikkarte wichtig ist. Ihr habt uns geantwortet und das Ergebnis ist deutlich. So viel verraten wir euch vorweg: Solltet ihr eine RTX 3080, RTX 3090 oder eine RX 6700 XT kaufen wollen, dann ist euch der Preis mit Abstand am wichtigsten.

Worum geht’s? AMD und Nvidia hatten im Winter 2020 und im Frühjahr 2021 jede Menge neue Grafikkarten auf den Markt gebracht. Wir wollten daher von euch wissen, worauf ihr beim Grafikkartenkauf am meisten achtet.

So habt ihr abgestimmt: Die Umfrage startete am 24. März 2021. Es haben bis zum Zeitpunkt dieses Artikels (2. April 2021, 9:56 Uhr) insgesamt 804 Personen daran teilgenommen. Dabei konnten die Teilnehmer mehrfach abstimmen, deswegen wurden insgesamt 2514 Stimmen verteilt.

Im folgenden Abschnitt stellen wir euch die einzelnen Ergebnisse vor und gehen dabei auf die jeweiligen Platzierungen ein.

Der Preis ist für euch mit Abstand das Wichtigste beim Kauf

Das ist der Sieger: Schaut man sich die Zahlen an, habt ihr einen klaren Favoriten, worauf ihr beim Kauf einer Grafikkarte achtet und das ist die Preis-Leistung: 619 Stimmen fielen auf “Preis-Leistung.”

Das überrascht vermutlich in Zeiten wenig, wo Grafikkarten kaum erhältlich sind oder nur zu sehr hohen Preisen verkauft werden. Grafikkarten wie die RTX 3080 landen für horrende Preise auf eBay oder machne Händler verlangen bereits zum Release das Doppelte vom regulären Listenpreis.

Das kommt auf Platz 2: Die zweitmeisten Stimmen bekam in der Abstimmung die Größe des Video-Speichers. 364 Stimmen votierten dafür. Video-Speicher spielt vor allem für Raytracing und hohe Auflösungen eine wichtige Rolle. Die GeForce RTX 3090, das Spitzenmodell von Nvidia, bietet sogar satte 24 GB Videospeicher an.

Was komplettiert die Top 3? Die drittmeisten Stimmen von euch verbucht eine gute Kühlung der Grafikkarte. Hier gab es insgesamt 266. Einige unserer Leser erklären hier auch, wie wichtig ihnen eine Wasserkühlung ist. So schreibt MeinMMO-Leser NewClearPower:

Bei mir ist das mit Abstand wichtigste ein verfügbarer Fullcover-Wasserkühlblock. Für viele Modelle, die nicht der Referenz entsprechen, gibt es diesen nicht. Sachen wir OC oder Lautstärke kann ich dagegen ignorieren. (…)

Die Größe der Grafikkarte spielt für MeinMMO-Leser kaum eine Rolle

Wie sieht es in der zweiten Hälfte aus? Im Mittelfeld liegen “Lautstärke” (238 Stimmen), “Anschluss-Möglichkeiten” (183 Stimmen) und “Raytracing” (164 Stimmen) nah beieinander.

DLSS liegt mit 122 Stimmen ein Stück hinter Raytracing. Dabei spielen vor allem Nvidia-Grafikkarten ihre volle Stärke vor allem bei der Verbindung von Raytracing und DLSS aus. DLSS ist bisher noch Nvidias Alleinstellungsmerkmal – auch wenn AMD hier nachziehen möchte.

Was ist DLSS und FidelityFX Super Resolution? Mit Nvidia DLSS (Deep Learning Super Sampling) wird das Spiel intern in einer niedrigeren Auflösung berechnet und per KI-Algorithmus zu einer höheren Auflösung wie etwa 4K skaliert, um die FPS zu steigern. Bei der Mit Nvidia DLSS (Deep Learning Super Sampling) wird das Spiel intern in einer niedrigeren Auflösung berechnet und per KI-Algorithmus zu einer höheren Auflösung wie etwa 4K skaliert, um die FPS zu steigern. Bei der RTX 3060 liegt der Leistungsgewinn bei bis zu 30 %. AMD möchte mit FidelityFX Super Resolution eine ähnliche Technik bieten und eine Lücke schließen.

Was steht am Ende unserer Umfrage? Die wenigsten unserer Leser legen Wert auf die Größe der Grafikkarte. Gerade einmal 89 Stimmen votierten dafür und steht damit am Ende unserer Umfrage.

Auch das Aussehen und Design der Grafikkarte spielt für unsere Leser nur eine untergeordnete Rolle ( 120 Abstimmungen ).

So schreibt der MeinMMO-Leser Takumidoragon:

Wichtig ist Leistung, dann Preis und dann kommen Anschlüsse und Größe (muss ja schließlich ins Gehäuse passen). Auf RGB verzichte ich gerne, ich mag das eher schlicht.

Zumindest 100 Personen stimmen dafür, dass ihnen der Preis grundsätzlich egal und ihnen nur die Leistung wichtig ist. Das ist auf MeinMMO jedoch nur eine kleine Gruppe. Denn allein unsere Top-3 zeigen, dass Preis-Leistung beim Kauf einer Grafikkarte für unsere Leser am wichtigsten ist.

Hier habt ihr alle Ergebnisse der Umfrage in Personen/Prozent:

Kategorie Stimmen (mit %) Preis/Leistung 24.62 %, 619 Abstimmungen Video-Speicher 10.58 %, 266 Abstimmungen Kühlung 10.58 %, 266 Abstimmungen Lautstärke 9.47 %, 238 Abstimmungen Anschlüsse 7.28 %, 183 Abstimmungen Raytracing 6.52 % , 164 Abstimmungen Custom-Hersteller 5.05 %, 127 Abstimmungen DLSS 4.85 %, 122 Abstimmungen Aussehen/Design 4.77 %, 120 Abstimmungen Volle Leistung, Preis egal 3.98 %, 100 Abstimmungen Größe 3.54 %, 89 Abstimmungen So sieht die Stimmverteilung aus. 804 Personen daran teilgenommen, insgesamt wurden 2514 Stimmen verteilt.

Weitere Umfrage bei MeinMMO: Aktuell wollen wir von euch wissen, was euch bei eurer Gaming-Maus am wichtigsten ist. Erzählt uns hier auf MeinMMO, was eine Gaming-Maus für euch ausmacht und worauf ihr besonders achtet. Braucht ihr besonders viele Tasten oder ist euch die Wireless-Funktion am wichtigsten? Verratet es uns in unserer Umfrage.