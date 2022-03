Grafikkarte: Was bedeutet LHR und für wen ist das wichtig?

AMD hatte Anfang 2022 die RX 6500 XT als Hoffnung für Gamer vorgestellt . Denn AMD begrenzte den Videospeicher der Grafikkarte bewusst auf 4 GB. Denn das ist so wenig, dass es für Miner kaum noch rentabel ist, mit so einer Grafikkarte Krypto-Währungen zu sammeln. Das Problem ist jedoch, dass 4 GB Videospeicher auch für viele moderne Top-Titel kaum noch ausreichend ist.

Was bedeutet das in der Praxis? Wer mit seiner Grafikkarte hauptsächlich zocken möchte, muss sich keine Gedanken darüber machen, ob er eine Grafikkarte mit oder ohne LHR kauft. Denn die Performance in Spielen ist davon nicht betroffen.

Wo findet man „LHR“? Grafikkarten mit LHR findet ihr aktuell nur bei Nvidia. Denn Nvidia hatte die LHR-Technologie eingeführt, um die eigenen Grafikkarten für Miner wenig attraktiv zu machen. Die erste Karte mit LHR war die GeForce RTX 3060 . Bei AMD gibt es bisher keine Grafikkarte mit LHR und AMD hatte außerdem erklärt, dass man so eine Krypto-Sperre auch nicht geplant habe (via hardwareluxx.de ).

LHR-Grafikkarten sollen daher für Miner deutlich weniger profitabel sein. Auf diese Weise will Nvidia angeblich dafür sorgen, dass mehr Grafikkarten an Gamer verkauft werden können .

Wer eine Grafikkarte kaufen möchte, wird sicher schon über LHR gestolpert sein. Doch was ist LHR und ist das für mich als Gamer wichtig? MeinMMO erklärt euch, was dahinter steckt.

