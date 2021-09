Kann eine Grafikkarte wirklich so gut sein, dass sie 3000 Euro wert ist?

Was haltet ihr von den Preisen? Würdet ihr für eine Grafikkarte der nächsten Generation wirklich tief in die Tasche greifen oder haltet ihr 3000 Euro für eine Grafikkarte für zu viel des guten?

Außerdem kostet schon eine besondere Version der RTX 3090 bereits mehr als 4000 Euro und gilt als eine der teuersten Versionen der Highend-Karte. Diese Version richtete sich eher an Enthusiasten anstatt an Gamer:

Was sind Reaktionen? Unter dem Tweet gibt es bereits einige, die bei den genannten Preisen den Kopf schütteln. Vor allem aus der aktuellen Situation, in der Grafikkarten für tausende Euros auf eBay verkauft werden , glauben viele User nicht daran, dass man die Grafikkarten wirklich für solche Preise bekommt.

Nvidia könnte nun deutlich steigende Preise mit der aktuellen Situation rechtfertigen. Außerdem: Wenn man den Preis nicht selbst erhöhe, würden gierige Scalper die Preise in die Höhe treiben. Der YouTuber schreibt selbst im Tweet “Miner und Gamer wählen mit ihrem Geldbeutel”, was soviel heißt wie: Wenn die Leute bereit sind, viel Geld zu zahlen, dann steigen auch die Preise.

Wie wahrscheinlich sind solche Preise? Schaut man sich die aktuelle Situation an, dann kommen einem die Preise gar nicht so abwegig vor: Immerhin zahlt ihr für eine RTX 3090 aktuell mindestens 1800 Euro oder mehr. Damit liegt der Preis deutlich über der unverbindlichen Preisempfehlung.

