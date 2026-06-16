Entwickler will 100 Euro für ein KI-Spiel auf Steam – Google warnt euch jetzt vor sowas

Zuletzt hat ein Spiel auf Steam für Schlagzeilen gesorgt, für das der Entwickler stolze 100 Euro verlangt, obwohl es fast vollständig mit KI erstellt wurde. Eine neue Erweiterung für Google Chrome will euch vor solchen Spielen auf der Plattform warnen, aber sie hat auch ihre Grenzen.

Was ist das für ein Spiel? Das Sci-Fi-Spiel KRYONULL ist ein Visual Novel, das am 13. Juni 2026 auf Steam erschienen ist und vom Entwickler NovelkaGames stammt. Das Spiel sorgte allerdings gleich doppelt für Negativschlagzeilen.

Nicht nur wurden laut Angaben auf Steam sowohl „alle Bilder und Stimmen im Spiel, sowie auf der Shop-Seite“ mit KI erstellt – die Entwickler verlangen auch noch knapp 100 Euro für das Spiel. Wir haben hier bereits über KRYONULL berichtet.

Wer künftig von solchen Spielen komplett verschont bleiben will, dürfte sich über ein neues Addon für Google Chrome freuen. Das warnt euch nämlich vor KI in Spielen, noch bevor ihr die Store-Seite seht.

Video starten „Wir haben ein Monster geschaffen“ – Ein spanisches Model verdient bis zu 10.000 Euro im Monat, dabei ist sie nicht echt Autoplay

Addon warnt vor KI in Spielen, damit ihr nicht suchen müsst

Was ist das für eine Erweiterung? Die Erweiterung trägt den simplen Namen „AI warning for Steam“ und ist kostenlos im Chrome Web Store erhältlich. Und sie tut genau das, was sie verspricht: Sie warnt euch vor Spielen auf Steam, in denen KI-generierte Inhalte zum Einsatz kamen.

Wer ein Spiel auf Steam veröffentlichen will, muss die Richtlinien für KI-Inhalte von Valve befolgen. Heißt: Entwickler müssen angeben, ob sie für die Entwicklung ihres Spiels KI benutzt haben, und wenn ja, wofür genau. Dieser Hinweis wird dann auf der Shop-Seite des Spiels angezeigt, direkt vor den Systemanforderungen.

Die Erweiterung sucht die Steam-Page von Spielen automatisch nach diesem Disclaimer ab. Findet sie einen solchen, bekommt ihr ihn als Pop-up angezeigt. Solange dieses Pop-up offen ist, wird euch die Shop-Seite nur verschwommen angezeigt. So könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr (trotz KI-Einsatz) einen Blick auf das Spiel werfen wollt oder eben nicht.

So soll es dann aussehen, wenn ihr das Addon im Browser nutzt und auf ein Spiel mit KI-generierten Inhalten stößt.

Wo stößt das Tool an seine Grenzen? Logischerweise funktioniert das Tool nur für Spiele auf Steam, da es lediglich auf die Infos aus den dortigen Disclaimern zugreifen kann. Da es sich zudem um eine Browser-Erweiterung handelt, funktioniert sie auch nicht in der App.

Falls ihr einen anderen Browser als Google Chrome benutzt, müsst ihr zudem schauen, ob es diese Erweiterung auch für den Browser eurer Wahl gibt. Für Firefox gibt es sie auch, für andere Browser aber vielleicht nicht.

Wenn KI in Videospielen für euch ein echter Stimmungskiller ist, könnte sich das Addon trotz seiner Einschränkungen für euch lohnen. So wisst ihr direkt, wo und wie KI zum Einsatz kam, ohne Zeit damit zu verbringen, selbst nach dem Disclaimer zu suchen.

KI ist in der Gamingbranche bereits allgegenwärtig, und das nicht nur in der Vielzahl an Slop-Games, die man so sieht. So wurden laut dem Chef von Google Cloud bereits viele große Titel mithilfe von KI entwickelt, darunter auch echte Hits: „Eure Lieblingsspiele wurden bereits mit KI gebaut“: Ein Google-Chef sagt, fast jedes große Studio nutzt KI, doch nicht alle geben es zu