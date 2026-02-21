Ein Anime aus 2025 rettet mir gerade den Feierabend, bringt spannende Rätsel und Sci-Fi mit

MeinMMO-Redakteurin Jasmin genießt gerade ihre Mittagspause und den Feierabend mit einem spannenden Anime. Die Serie startete eigentlich in 2025, doch sie kommt erst jetzt dazu, ihn nachzuholen. Das bereut sie ein wenig.

Die Mittagspause hat die perfekte Länge, um eine Folge eines Animes zu schauen. Aber auch im Feierabend werfe ich gerne neue Animeserien an. Einen Dauerplatz hat bei mir dabei Detektiv Conan, denn die Serie eignet sich perfekt, um sie nebenbei zu schauen.

Was ich außerdem an Detektiv Conan so schätze, sind die Rätsel und Thriller-Einlagen. Allerdings handelt es sich dabei um eine Langzeitserie, die auch nach über 30 Jahren nicht abgeschlossen ist.

Aktuell schaue ich daher einen Anime, der mit einer Staffel abgeschlossen sein wird und ebenso spannende Rätsel enthält. Eigentlich startete diese Serie schon im letzten Jahr. Doch ich bin erst jetzt auf sie aufmerksam geworden.

Among Us als bunter Anime

Der Anime Gnosia lässt sich am besten als Sci-Fi-Thriller beschreiben. Er basiert auf der Handlung des gleichnamigen Social-Deduction-Spiels auf Steam und umfasst die komplette Handlung, sogar mit True Ending.

Die Hauptfigur Yuri erwacht ohne Erinnerungen auf einem Raumschiff. Er stellt fest, dass er nicht die einzige Person an Bord ist.

Unter der Besatzung verbergen sich Gnosia. Dabei handelt es sich um formenwandelnde Wesen, die die menschliche Gestalt annehmen und die Crew auslöschen wollen.

Dabei handelt es sich um formenwandelnde Wesen, die die menschliche Gestalt annehmen und die Crew auslöschen wollen. Jeden Tag muss die Crew diskutieren, um eine Person in den Kälteschlaf zu versetzen. Werden die Gnosia dabei erwischt, gewinnen die anderen menschlichen Besatzungsmitglieder mit ihrem Leben.

Gnosia erinnerte dabei an Werwölfe im Weltall oder auch Among Us. Es gibt zwar keine Aufgaben, die die Crewmitglieder erledigen müssen, doch das Prinzip ist ansonsten sehr ähnlich. Pro Tag wird eine Person herausgewählt. Beim darauf folgenden Hypersprung schnappen sich die Gnosia einen Menschen und bringen ihn um.

Das Spiel ist aber nicht nach einer Episode vorbei. Es gibt mehrere Folgen mit unterschiedlichen Runden, die innerhalb der Handlung erklärt werden.

Mit der Zeit kommen immer mehr Rollen hinzu, die das Spiel kniffliger und spannender gestalten. Der Ingenieur kann beispielsweise nachschauen, welche Identität sich hinter einem Crewmitglied verbirgt. Der Arzt hingegen kann bei der eingefrorenen Leiche nachschauen, ob es sich dabei um einen Menschen oder ein Gnosia handelte.

Was mir so gut am Anime gefällt, sind die unterschiedlichen, kunterbunten Charaktere mit verschrobenen Persönlichkeiten. Hier kann ich mir sofort jeden einzelnen Charakter merken und weiß, wie er tickt. Von einer „volltätowierten“ Dame bis hin zu einem Delphin im Weltraumanzug ist alles Mögliche dabei.

Wir bekommen im Anime genügend Zeit, uns ein vollständiges Bild von ihnen zu machen. Denn es ist allein von der Handlung her wichtig, dass wir mehr über sie erfahren. Ich habe selten so viele Charaktere auf einen Haufen gesehen, die so einen starken Erinnerungswert haben.

Da der Anime auf dem kompletten Spiel basiert, wird es vermutlich keine 2. Staffel geben. Momentan erscheinen immer noch im wöchentlichen Rhythmus neue Folgen des Animes. Doch sobald die 1. Staffel abgeschlossen ist, könnt ihr mit einem kurzweiligen Anime loslegen, der eine abgeschlossene Geschichte erzählt.

Die Serie eignet sich also perfekt für diejenigen, die keinen krassen Langzeitanime wie Detektiv Conan anfangen wollen. Wenn ihr mehr Anime-Empfehlungen mit einer kurzen Episodenanzahl lesen wollt, dann könnt ihr euch im folgenden Artikel umschauen: 5 starke Anime für das nächste, viel zu kurze Wochenende