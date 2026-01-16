5 starke Anime für das nächste, viel zu kurze Wochenende

Das Wochenende steht wieder vor der Tür und ist vielleicht auch bei euch viel zu kurz. Damit ihr trotzdem einen kompletten Anime durchschauen könnt, der sich auch lohnt, gibt euch MeinMMO 5 Empfehlungen mit.

Was für Animes sind in dieser Liste enthalten? In dieser Liste findet ihr Animes, die maximal 13 Episoden haben. Da jede Folge im Schnitt 20 Minuten lang ist, könnt ihr den kompletten Anime in maximal etwas über 4 Stunden durchschauen, was ich an einem Wochenende ganz gut machen lässt.

Zudem geben wir euch einen Grund mit auf den Weg, wieso die Animes die perfekte Laune haben. Es wäre fatal, wenn einige von ihnen weniger oder auch mehr Episoden hätten.

Erased – Die Stadt, in der es mich nicht gibt

Genre: Mystery, Thriller, Supernatural

Mystery, Thriller, Supernatural Episoden: 12

12 Wo im Stream? Crunchyroll

Worum geht es? Satoru ist ein erfolgloser Manga-Zeichner, der eine seltsame Fähigkeit besitzt. Immer dann, wenn eine Katastrophe passiert, dreht sich die Zeit für ihn um ein paar Minuten zurück. So kann er jede Katastrophe verhindern.

Als seine Mutter ermordet wird, schleudert ihn seine Fähigkeit allerdings ganze 18 Jahre in die Vergangenheit zurück. Satoru befindet sich wieder im Grundschulalter und muss eine Mordserie an seinen Klassenkameraden verhindern, die der Schlüssel zur Rettung seiner Mutter in der Zukunft ist.

Warum ist die Länge perfekt? Der Anime lebt davon, dass man als Zuschauer miträtseln kann, wer denn der Mörder ist und wann er gefasst wird. Sobald das Rätsel gelöst ist, ist auch die Spannung vorbei. Hätte man die Serie auf noch mehr Folgen erweitert, wäre die Aufregung flöten gegangen.

