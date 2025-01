Genshin Impact kündigt ein neues Update an und bis das da ist, solltet ihr keine neuen Artefakte mehr craften

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Die Entwickler von Genshin Impact haben schon zuvor auf die Kritik der Spieler reagiert. So kam es zum Beispiel dazu, dass sie sich nach einem fehlgeschlagenen Bugfix bei den Spielern mit einem Geschenk entschuldigt haben: In Genshin Impact könnt ihr bald 10 kostenlose Pulls haben – Weil die Entwickler sich entschuldigen

Der kanadische YouTuber und Twitch-Streamer Zy0x ist ein gutes Beispiel dafür, wie frustrierend das Upgrade-System sein kann ( YouTube ). Er hat beim Verbessern seiner Artefakte so viele Fehlschläge erlitten, dass es in der Community längst zum Running Gag geworden ist.

Was genau ist das für ein Item? „Heiliger Frost“ ist ein spezielles Item in Genshin Impact, das verwendet wird, um Ausrüstungsgegenstände gezielt zu verbessern und den Charakteren wertvolle Boni zu verleihen. Sprich, mit „Heiliger Frost“ lassen sich wichtige Attribute wie Angriff, Verteidigung, Lebenspunkte und kritische Trefferchancen gezielt steigern.

Was beinhaltet das Update 5.5? Das Entwicklerteam von Genshin Impact hat am 22. Januar (2025) ein neues Update in dem Forum auf HoYoLAB angekündigt, das bei vielen Spielern für große Begeisterung gesorgt hat.

