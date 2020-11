Ein letztes Mal müsst ihr den komischen Händler Liben in Genshin Impact noch aufsuchen. Wir verraten euch, wo es heute die Lootbox gibt.

Der letzte Tag des Event „Wunderbare Wunderware“ ist in Genshin Impact angebrochen. Damit ihr auch heute wieder eine Lootbox von Händler Liben ergattern könnt, müsst ihr ihn erst ausfindig machen und seine Anforderungen erfüllen. Wir verraten euch, wo ihr ihn findet und was er zum letzten Mal von euch haben will.

Wo befindet sich der Händler Liben? Der Tipp verrät heute, dass Liben sich am Hafen von Liyue aufhält. Genau dort könnt ihr ihn dann auch antreffen. Wenn ihr die Stadt von der Brücke im Norden aus betretet, wartet er gleich auf der rechten Seite an der großen Mauer. Er ist kaum zu übersehen. Solltet ihr doch Hilfe brauchen, ist hier seine Position auf der Karte vermerkt.

Einfach in die Stadt rein – man übersieht ihn nur schwer.

Habt ihr Liben einmal angesprochen, wird seine Position auf der Minimap vermerkt – ein zweites Mal findet ihr ihn also leicht.

Was will Liben haben? Heute möchte Liben von euch 10x Rettich haben. Die sind im Regelfall schnell gesammelt, wenn ihr nicht ohnehin schon genug davon im Inventar herumschleppt. Ihr findet sie manchmal in der freien Wildbahn, oft aber auch in Versorgungskisten und Fässern bei Feinden.

Rettiche sind schnell gesammelt.

Kehrt mit den Rettichen zu Liben zurück und gebt sie ihm. Sprecht ihn anschließend ein weiteres Mal an, um eure letzte Beutekiste in Empfang zu nehmen.

Was kann in den Kisten sein? In den Kisten kann eine Menge Zeug sein. Grundsätzlich gibt es jeden Tag 30 Urgstein (Primogems), also die Premium-Währung von Genshin Impact. Hinzu kommen weitere Möglichkeiten wie Mora, Aufwert-Gegenstände oder Erfahrunspunkte für eure Helden. In jedem Fall ist der Tausch gegen die Lootboxen immer ein ziemlich guter Deal, denn die Materialien in den Kisten sind weitaus mehr als das, was ihr eintauscht.

Eine besondere Belohnung, wenn man an allen 7 Tagen die Kisten abgeholt hat, scheint es allerdings nicht zu geben.

Habt ihr Liben jeden Tag gefunden und euch alle Lootboxen abgeholt?

Wir haben ein Interview mit den Entwicklern von Genshin Impact geführt – da kamen einige spannende Erkenntnisse bei rum.