Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

In dieser befinden sich neben einigen Verbesserungs-Materialien auch 100 Urgestein. Es lohnt sich also, jeden Tag die Aufgabe für Liben zu erledigen, denn das Urgestein könnt ihr anschließend zum Beispiel ausgeben, um den 5-Sterne-Charakter Ganyu zu bekommen. Die besten Builds für Ganyu haben wir euch auf MeinMMO bereits vorgestellt.

Bei den benötigten Ressourcen handelt es sich um Kochzutaten, die ihr überall auf der Karte finden könnt, da es sich hier nicht um regionale Zutaten handelt. Das heißt, ihr findet alle benötigten Güter sowohl in Mondstadt als auch in Liyue.

Auf jeden Fall! Am ersten Tag warten bereits 40 Urgestein auf euch und an den kommenden Tagen dürften ähnliche Belohnungen auf euch warten. Sobald ihr 5 Aufgaben abgeschlossen habt, bekommt ihr eine Super-Wunderkiste, in der sich 100 Urgestein befinden. Urgestein benötigt ihr für das Gacha-System von Genshin Impact .

Das Event „Wunderbare Wunderware“ läuft vom 23. Januar 2021 bis zum 30. Januar 2021 um 4 Uhr morgens. In diesem Zeitraum könnt ihr täglich eine Aufgabe erledigen. Die Aufgabe verfällt am Folgetag, ihr könnt diese also nicht speichern!

Darum geht’s: Mit „Wunderbare Wunderware“ ist ein Event in Genshin Impact gestartet. Dabei handelt es sich nicht so um ein großes Event wie das Event „Kreide und Drache“ , welches einige Zeit von euch in Anspruch genommen hatte.

