Das Genie hinter der PS4 und PS5 hat eine Erkenntnis darüber, was wir Gamer seit Jahren wirklich wollen

Mark Cerny gilt als das technische Genie hinter der PlayStation, doch erst seit der PS4 ist er federführend. Nun hat er eine überraschende Kenntnis gewonnen, die viele Spieler schon lange wissen: FPS sind was Gutes im Gaming.

Mark Cerny gilt als eine der bekanntesten Personen aus dem Umfeld der PlayStation.

Cerny war unter anderem als Lead System Architect für die technische Konzeption der Spielkonsole PlayStation 4 verantwortlich. Die PS4 erschien im November 2013.

Cerny übernahm später auch wieder die leitende Rolle bei der Entwicklung der PS5, die im November 2020 auf den Markt kam.

In einem kürzlichen Interview erklärte er jetzt, dass es für ihn überraschend ist, dass viele Spiele für die PS5 mit 60 FPS erscheinen.

Alle bekannten Features der PS5 im offiziellen Trailer von Sony Weitere Videos Mehr Videos für dich

Bei 30 FPS hat die Grafik mehr Zeit zum Rendern

Was genau sagte Cerny? In einem Interview mit dem Online-Magazin Games Industry sprach Cerny darüber, was ihn bei Entwicklern und Spielern gleichermaßen überrascht hat. In einem Teil des Interviews wurde er gefragt, was ihn bei den Entwicklern am meisten beeindruckt, und der Chefarchitekt antwortete, dass die meisten Studios auf 60 Bilder pro Sekunde setzen:

Basierend auf früheren Konsolen-Lebenszyklen hätte ich erwartet, dass es viel mehr Spiele mit 30 Bildern pro Sekunde geben würde, einfach weil die Grafik viel detaillierter sein kann, wenn man mehr Zeit zum Rendern hat. Stattdessen ist es diesmal fast die Regel, dass Spiele mit 60 FPS laufen. Das ist aus Sicht des Gameplays großartig. Die meisten Spieler bevorzugen Spiele mit höheren Bildraten. Ich habe nur nicht erwartet, dass es eine solche Abweichung von früheren [Konsolen-]Generationen gibt.

Er stellt daher fest: Spieler wollen FPS haben. Und das ist jetzt eine Erkenntnis, die für viele Spiele nicht mehr unbedingt neu sein dürfte. Denn je höher die FPS in einem Spiel sind, desto flüssiger sieht das Spiel für unser Auge aus. Ein bekannter Shooter-Spieler testete, ob ihn 144 Hz wirklich zu einem besseren Spieler machen und er wurde positiv überrascht.

Was erzählte Cerny noch? Außerdem erklärte er, dass man sich bewusst für bestimmte Features innerhalb einer Konsolengeneration entscheiden würde. Das sei auch der Vorteil einer Konsole. Denn die PS5 ist kein “Low-Cost”-PC:

Einer der spannenden Aspekte beim Design von Konsolenhardware ist, dass wir die Freiheit haben, was wir in die Konsole einbauen. Oder anders ausgedrückt: Wir versuchen nicht, einen preisgünstigen PC zu bauen, und wir sind nicht an bestimmte Standards gebunden

Mehr zur PS5: Die PS5 ist mittlerweile über 3 Jahre alt. Doch lohnt es sich 2024 noch, eine PS5 zu kaufen? MeinMMO geht auf Vor- und Nachteile der Sony-Konsole ein und erklärt, was ihr beachten müsst, wenn ihr über einen Kauf nachdenken solltet: Lohnt es sich 2024 überhaupt noch, eine PS5 zu kaufen?