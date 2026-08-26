Gen Z ist mit dem Internet aufgewachsen, jetzt setzen die Digital Natives wieder auf alte Technik

Ausgerechnet die Generation, die mit Smartphones, sozialen Medien und Streaming aufgewachsen ist, hat keine Lust mehr auf moderne Technik. Stattdessen entdeckt Gen Z jetzt Technik wieder für sich, die selbst für Millennials (1981-1996) längst zum alten Eisen gehört. iPods, Klapphandys und Schallplatten feiern ihr Comeback, und dahinter steckt mehr als nur Nostalgie.

Bei dem Titelbild handelt es sich um ein Symbolbild von Oleh Syzov auf Unsplash.

Welche alte Technik nutzt Gen Z wieder? Wie Euronews berichtet, interessieren sich immer mehr Digital Natives für Geräte aus den frühen und mittleren 2000er-Jahren. Dazu gehören alte Klapphandys, Camcorder und iPods, aber auch alte Handhelds wie der Game Boy oder die PSP.

Beim Musikhören geht es ebenfalls zurück in die Vergangenheit: Obwohl Streaminganbieter Millionen von Songs anbieten, greift Gen Z zu CDs, Schallplatten und Kassettenplayern. Einer der Gründe für den Hype sei, das man die Musik tatsächlich in der Hand halte und sie dauerhaft besitze. Auf Spotify „borge“ man sie sich quasi nur aus.

Der Wunsch nach echtem Besitz zeigt sich nicht nur bei Musik. MeinMMO berichtete bereits darüber, dass junge Menschen wieder DVDs und Blu-rays kaufen. Steigende Abo-Preise, Werbung und Filme, die plötzlich aus dem Streaming-Katalog verschwinden? Das kann in der privaten DVD-Videothek nicht passieren.

Video starten Auch Gaming setzt oft auf Retro – Video Store Simulator auf Steam versetzt euch zurück in die 90er, an der Spitze eurer eigenen Videothek Autoplay

Gen Z macht dank alter Technik Pause von der digitalen Welt

Warum greift ausgerechnet Gen Z zu 2000er-Technik? Hier eine DM, da ein virales TikTok. Laut Euronews wünsche sich Gen Z eine Auszeit von ständigen Nachrichten, endlosem Scrollen, Werbung und Tracking. Genau diesen Wunsch können die „einfachen“ Geräte aus den 2000ern erfüllen.

Natürlich geht der Trend auch an den Herstellern nicht vorbei. Commodore hat 2026 das Callback 8020vorgestellt. Das Klapphandy sieht bewusst retro aus (und ja: Die 2000er sind leider längst retro). Das Callback 8020 bietet moderne Funktionen an, darunter WLAN, WhatsApp und Musik. Soziale Netzwerke und Webbrowser gibt es aber nicht. Damit soll das Gerät einen Mittelweg bieten: erreichbar sein, aber nicht ständig im Social-Media-Loop landen.

Retro-Technik ist also nicht zwingend die Abkehr von moderner Technik. Vielmehr geht es darum, wieder selbst zu entscheiden, wann und wofür man digital erreichbar sein möchte.

Wie sieht es bei euch aus? Nutzt ihr noch alte Technik wie iPods, Kabelkopfhörer oder Klapphandys? Oder würdet ihr auf die Vorteile eines modernen Smartphones nicht mehr verzichten wollen? Schreibt es uns in die Kommentare!

Nicht nur bei der Technik scheint Gen Z aktuell einen Gang zurückzuschalten: Auch der Drang zur ständigen Perfektion bekommt eine Gegenbewegung. Es reicht auch, „gut genug“ zu sein. Was hinter dem sogenannten „Counter-Maxxing” steckt, lest ihr auf MeinMMO: Gen Z wollte ständig alles an sich „maxxen”, jetzt hat sie eine Alternative gefunden