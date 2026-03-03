Die Gen Z hat genug davon, dass ihr nichts gehört, belebt eine totgeglaubte Branche wieder

Streaming schien unschlagbar. Doch immer mehr junge Menschen setzen wieder auf physische Medien. Was erst einmal wie Nostalgie klingt, ist für viele aus der Gen Z eine bewusste Entscheidung gegen Abo-Stress, Werbung und digitale Unsicherheit.

Wie sieht es bei der totgeglaubten Branche aus? Ein Bericht der Los Angeles Times zeigt: Besonders die Generation Z entdeckt DVDs und Blu-rays neu – und das aus ganz praktischen Gründen.

Seit dem Höhepunkt der Disc-Verkäufe Mitte der 2000er-Jahre ist der Markt dramatisch geschrumpft. Doch der freie Fall scheint etwas gebremst. Laut Branchenzahlen, die im Artikel zitiert werden, verlangsamt sich der Rückgang deutlich. Es ist kein Comeback im klassischen Sinne – jedoch ein Rückgang des Rückgangs.

Warum kehrt Gen Z dem Streaming teilweise den Rücken? Was auf den ersten Blick wie ein weiterer Retro-Trend wirkt, ist häufig eine klare Kosten-Nutzen-Rechnung. Streaming-Dienste werden teurer, Inhalte verschwinden regelmäßig aus Katalogen und Werbung hält selbst bei kostenpflichtigen Abos Einzug. Und wäre das noch nicht genug, kommen immer wieder neue Anbieter auf, die wiederum eigene exklusive Inhalte haben.

Wie aus dem Artikel der Times hervorgeht, sagen viele junge Käuferinnen und Käufer:

Sie wollen Filme dauerhaft besitzen. Sie möchten unabhängiger von Plattformen sein. Sie schätzen Bonusmaterial, BTS und Extras.

Gerade in Zeiten steigender Abo-Preise wirkt eine einmal gekaufte oder geliehene Blu-ray bzw. DVD wie eine bessere Investition.

Die DVD ist nicht tot

Ein kurzer historischer Abriss: Um zu verstehen, warum dieser Trend besonders bemerkenswert ist, lohnt ein Blick zurück.

Mit dem Aufkommen von VHS Ende der 1970er-Jahre begann die Home-Entertainment-Industrie, den Konsumenten eine ganz neue Kontrolle darüber zu geben, was sie wann und wie sehen konnten (statssignificant).

Später, Anfang der 90er, folgte die DVD als kompaktere und hochwertigere Speicher- beziehungsweise Abspieltechnologie. Die DVD hatte ihre Blütezeit in den frühen 2000er-Jahren. Die meistverkaufte DVD aller Zeiten, „Findet Nemo“, wurde 2003 veröffentlicht und verkaufte sich rund 38.800.000 Mal. Seit Mitte der 2000er-Jahre sind die Verkaufszahlen jedoch stetig zurückgegangen. Laut CNBC gingen die DVD-Verkäufe in den USA zwischen 2006 und 2019 um 86 % zurück (via BBC).

Die größte Veränderung folgte schließlich 2020. Als Millionen von Menschen ab Mitte März aufgrund von COVID-19 gezwungen waren, sich in ihren Häusern in Quarantäne zu begeben, avancierten Streaming-Dienste wie Netflix rasant zu den wichtigsten Unterhaltungsquellen (Michigan Journal of Economics)

Der vorangegangene Rückgang der DVDs sowie der Blu-ray-Disc, die zwischenzeitlich die Abspielqualität nochmal verbesserte, ging weiter. Doch was ab 2020 als Sieg des Streamings wirkte, wird nun zumindest teilweise von der Gen Z infrage gestellt.

Gen Z dreht die Zeit zurück

Was genau stört junge Zuschauer am Streaming und reizt sie an DVDs? Die LA Times zitiert mehrere Branchenbeobachter, die erklären, dass sich die Stimmung gegenüber Streaming verändert habe. Anfangs galt das Streamingangebot als günstige, bequeme Revolution des klassischen Heimkino-Sektors.

Heute klagen viele Nutzer gemäß Times über steigende Preise, fragmentierte Inhalte und Werbung in Bezahl-Abos. Diese Entwicklung ist vergleichbar mit dem Kassetten- und Vinyl-Trend im Musikbereich.

Und auch das Ausleihen von DVDs und Blu-rays erlebt wieder Aufwind. MeinMMO-Redakteur Christoph Waldboth erinnerte kürzlich daran, was Videotheken einst auszeichnete – und welchen entscheidenden Vorteil sie Streamingdiensten wie Netflix oder Amazon Prime bis heute voraushaben.

Was sagt die Community zu diesem Trend? Auf Reddit spiegelt sich diese Entwicklung deutlich wider. Im GenZ-Subreddit wurde der Artikel der Times geteilt. Dort berichten Nutzer, warum sie wieder Discs kaufen oder sich Videotheken wünschen:

Spideyfan77: „Ich besitze etwa 100 Blu-rays. Ich liebe physische Medien: kein Puffern, keine Werbung, mehrere Sprachen und jede Menge Extras.“

„Ich besitze etwa 100 Blu-rays. Ich liebe physische Medien: kein Puffern, keine Werbung, mehrere Sprachen und jede Menge Extras.“ AirEmergency3702: „Ja Mann, ich hab grad meine 150. DVD bekommen und es ist ehrlich gesagt viel besser als Streaming und auf lange Sicht wahrscheinlich auch günstiger.“

„Ja Mann, ich hab grad meine 150. DVD bekommen und es ist ehrlich gesagt viel besser als Streaming und auf lange Sicht wahrscheinlich auch günstiger.“ Ezte007: „Ich habe DVDs schon immer geliebt und schon als Kind träumte ich davon, eine Filmsammlung zu besitzen. Mittlerweile kaufe ich 4K-Blu-rays und meine Sammlung wächst stetig.“

„Ich habe DVDs schon immer geliebt und schon als Kind träumte ich davon, eine Filmsammlung zu besitzen. Mittlerweile kaufe ich 4K-Blu-rays und meine Sammlung wächst stetig.“ ironside719: „Ich gehöre auch zu diesem Trend. Ich besitze fast 40 UHD-Blu-rays und greife zu physischen Medien, wann immer es geht.“

„Ich gehöre auch zu diesem Trend. Ich besitze fast 40 UHD-Blu-rays und greife zu physischen Medien, wann immer es geht.“ jollyGarbage: „Können wir bitte die Videotheken wieder einführen? Es wäre fantastisch, wenn wir die Generation wären, die sie zurückbringt.“



Während Gen Z also wieder Blu-rays und DVDs sammelt und bewusst auf physische Medien setzt, zeigt ein anderer Fall, wie turbulent der Markt zuletzt war. Anderswo wurden noch 2024 alte DVD-Bestände verramscht: In den USA plünderten Menschen stillgelegte Redbox-Automaten und verkauften die Discs weiter