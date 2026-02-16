Vor 56 Jahren nutzte ein berühmter Western zum ersten Mal CGI, veränderte so das Kino für immer

CGI ist heute eine gängige Praxis im Kino, die man in unzähligen Filmen und Serien nutzt. Heutzutage wird das übermäßige Nutzen kritisiert. Aber wusstet ihr auch, in welchem Film diese Computer-Effekte vor über 50 Jahren zum ersten Mal genutzt wurden?

Um welchen Film geht es? Michael Crichton ist für die Filmwelt ein wichtiger Name. Am bekanntesten ist er wohl als Autor des Romans Jurassic Park, für dessen Verfilmung von Steven Spielberg er auch das Drehbuch schrieb.

Aber er war auch als Regisseur tätig. 1973 inszenierte er den Sci-Fi-Western Westworld, den er auch geschrieben hat. Nicht nur für seine Thematik ist der Film bis heute spannend, er war der erste Film, der CGI benutzt hat. Auch wenn es damals noch ganz anders produziert wurde.

Um die Sichtweise einer Maschine zu zeigen, verwenden Sie eine Maschine

Was ist Westworld für ein Film? Ähnlich wie bei Jurassic Park wird den Zuschauern in Westworld eine Art Vergnügungspark präsentiert, der mit Robotern zum Leben erweckt wird. Im Film geht es um 2 Urlauber, die ins Wilder-Westen-Paradies gehen. Doch es kommt zu einem Fehler und ein Roboter beginnt, die Urlauber zu jagen.

Wofür nutzte man das CGI? Der wildgewordene Roboter wird von Yul Brynner gespielt und an bestimmten Stellen im Film sieht man seine Sicht. Die wird verpixelt dargestellt. Um das passend darzustellen, wollte Crichton CGI benutzen, wie er auf seiner eigenen Website erklärt: Ich schlug eine recht einfache Lösung vor: Um die Sichtweise einer Maschine zu zeigen, sollte man eine Maschine verwenden. Ich wollte die Szenen filmen und den Film anschließend mit einem Computer bearbeiten.

Eine solche Technik wurde in Hollywood bisher nicht genutzt, dafür aber in der Raumfahrt, wie der YouTube-Kanal Vox erklärt. Um Bilder vom Mond zu machen, nutzte man damals Kameras, die kein klassisches Bild machten, sondern den Forschern einen Code mit Zahlen zurückschickten, aus dem sie dann ein Bild erzeugten. Quasi Malen nach Zahlen.

Crichton wollte das für Westworld auch machen und fragte zunächst beim Jet Propulsion Laboratory (kurz JPL), einem Institut der NASA nach, weil die Special-Effects-Studios keine Ahnung davon hatten. Im JPL allerdings gab es auch ein Problem. Vorher wurde die Technik nur bei einzelnen Bildern benutzt, weil man enorme Rechenpower benötigte. Für Westworld hätten sie es machen können, aber für 2 Minuten Film hätte es 200.000 US-Dollar (etwa 168.000 €) gekostet. Für den Film, der letztendlich geschätzt 1.250.000 US-Dollar (etwa 1.054.000 €) gekostet hat (Quelle: IMDb), eine zu hohe Summe. Auch die Produktionszeit wäre zu lang gewesen.

Man wendete sich daher an John Whitney Jr., der es als Spezial-Effekt-Künstler in 4 Monaten für 20.000 US-Dollar (etwa 17.000 €) schaffte. Aber das kostete enorm viele Überstunden, da er nur wenige Sekunden pro Woche produzieren konnte.

Auf dem Papier war das aber kein 3D-CGI, wie man es heute kennt, sondern 2D-CGI. Man generierte 2D-Bilder und machte sie zu kurzen Szenen. Ironischerweise war die Fortsetzung Futureworld von 1976 der erste Film, der 3D-CGI genutzt hat (Quelle: historyofinformation.com).

Wo kann ich Westworld schauen? Falls ihr euch den Film selbst anschauen wollt, könnt ihr ihn entweder auf diversen Plattformen leihen oder kaufen oder ihr guckt ihn im Abo auf HBO Max. Tron war 1982 ein weiterer Meilenstein für CGI: Dieser Film revolutionierte CGI in Filmen, doch erhielt keinen Oscar, weil Computereffekte als „Cheat“ galten

Quelle(n): historyofinformation.com, michaelcrichton.com, Titelbildquelle: HBO Max auf YouTube
