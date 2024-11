Nutzer plündern gerade tausende DVDs aus roten Automaten, weil sie glauben, dass diese niemandem mehr gehören

Der Bankrott des Filmverleihs Redbox lässt einen Ansturm auf die DVDs und Automaten des Unternehmens losbrechen. Teils versuchen ehemalige Angestellte, ausstehenden Lohn einzutreiben.

Welche Automaten werden hier geplündert? Die roten Redbox-Automaten gehören in den Vereinigten Staaten seit rund 10 Jahren zum alltäglichen Bild vor zahlreichen Geschäften wie Walmart, Walgreens oder auch Kiosks. 2024 gibt es laut Kotaku rund 20.000 Stück mit je ca. 600 DVDs im Inneren – und sie alle sind aktuell Ziel von Plünderungen.

Was bot Redbox genau an? Das Unternehmen Redbox ist bankrott, wie Kotaku im Sommer 2024 berichtete. Dabei hatten sie seit rund 10 Jahren erfolgreich Filme auf DVDs per Automaten verliehen. Stellt sie euch vor wie automatische Videotheken, die auf Knopfdruck einen Film der Wahl an registrierte Nutzer ausgaben. Wenige Tage später gaben die Kunden den Film an den Automaten einfach zurück.

Die Umsätze brachen aber in den vergangenen Jahren stark ein. Ein Zusammenhang mit den Streamingdiensten ist wahrscheinlich (via Sherwood.news). Vor allem während der Pandemie gingen die Einnahmen stark zurück.

Der Siegeszug der Streamingdienste erschwert derweil nicht nur Videotheken oder anderen Verleihdiensten für Unterhaltung das Geschäftsleben, sondern verändert sogar unsere Häuser.

Derzeit sammeln sich im Redbox-Subreddit auf der Nachrichtenplattform Hunderte Posts, die schildern, wie die DVDs und selbst die Automaten zum begehrten Plündergut werden.

Millionen an DVDs und begehrte Sammel-Automaten

In erster Linie schildern die Nutzer, wie sie aus den Automaten des bankrotten Unternehmens einfach DVDs entnehmen können. Die Wege sind verschieden, aber Fälle, in denen hundert oder mehr Datenträger auf einmal mitgenommen werden, sind keine Seltenheit. Manchmal transportieren die Nutzer gar komplette Automaten ab.

Dabei kaufen sie die Geräte mitunter den Geschäften einfach ab, wie zum Beispiel Reddit-Nutzer ResaleRabbit. Ihm gehöre ein Unternehmen, das Geschäfte auflöst. Mit diesen handele er einfach was aus. Inzwischen stünden bei ihm acht Automaten, in mindestens einem waren noch rund 600 DVDs.

Zuvor hatte Redbox mit den Läden Verträge geschlossen. Die rechtliche Lage, wem genau die Geräte nach dem Bankrott nun gehören, ist derweil aber unklar. Das ist ein viel diskutiertes Thema auf Reddit.

Wieso nehmen die Leute die DVDs mit? Die individuellen Gründe können sehr verschieden sein. Aber abseits von Gier, Sammelleidenschaft, Abenteuerlust oder auch krimineller Energie könnte Geldmangel wegen Jobverlust ein zentrales Problem sein. Denn unter Anbietern der DVDs, wie sie sich zuhauf auch auf Ebay finden, sammeln sich wohl auch ehemalige Angestellte, wie Sherwood.news berichtet.

Denn bei der Pleite von Redbox wurden sie teils um mehrere Monatsgehälter und ihre Krankenversicherung gebracht. Aufgrund der chaotischen Umstände haben wohl etliche ihre Schlüssel für die Automaten behalten.

