Geheimer Verbündeter macht den Endkampf in Baldur’s Gate 3 viel einfacher, aber ihr müsst einen hohen Preis zahlen

Im Verlauf von Baldur’s Gate 3 trifft man auf viele potenzielle Verbündete, welche sich dazu bereiterklären, euch im finalen Kampf zu unterstützen, um die Stadt und die gesamte Schwertküste zu retten. Allerdings gibt es auch Verbündete, die euch aus anderen Gründen helfen. Einer von ihnen ist recht versteckt, aber äußerst hilfreich.

Spoilerwarnung! Im Verlauf des Artikels werden Inhalte des ersten und dritten Aktes aus Baldur’s Gate 3 beschrieben.

Wer ist der geheime Verbündete? Es handelt sich um Tantchen Ethel, die hinterhältige Vettel, die ihr bereits in Akt 1 und Akt 3 des Spiels finden könnt. Im Verlauf eurer Reise will sie ihre Pläne für eine Nachfolgerin in die Tat umsetzen will, wovon man sie abhalten oder ihr helfen kann.

In beiden Situationen könnt ihr selbst entscheiden, wie ihr mit den Forderungen der Vettel umgehen wollt, doch um ihre Hilfe für den finalen Kampf sicherzustellen, gibt es nur einen einzigen Weg, welcher von einem Spieler auf Reddit vorgestellt wird.

Hier seht ihr den Trailer zum Spiel:

Die Hilfe einer Vettel ist nie umsonst

Wie wird Tantchen Ethel zu einer Verbündeten? Um Ethel als Verbündete für den Endkampf zu bekommen, müsst ihr bereit sein, Opfer zu bringen. In der ersten Begegnung in ihrer wahren Form, möchte sie das Kind von Mayrina behalten, um so eine Nachfolgerin großzuziehen. Das muss man ihr nach einem Kampf schließlich gewähren. Im besten Fall könnt ihr gleichzeitig einen Deal mit ihr abschließen, um durch Ethels Haar einen permanenten Buff zu erhalten.

Im dritten Akt sucht eine Frau namens Lora nach ihrer verschwundenen Tochter. In der Bar „The Blushing Mermaid“ kann man Kapitän Grisly zu diesem Fall ansprechen, die daraufhin behauptet, dass Lora verrückt sei und man sie umbringen solle. Wenn man der Forderung des „Kapitäns“ nachgeht und die Mutter tötet, entpuppt sich Grisly als Ethel, die selbst das Kind gestohlen hat, um eine neue Vettel zu kreieren.

Nun kann man einen zweiten Deal eingehen: Man verschont die Vettel und überlässt ihr das Kind, woraufhin Ethel ihre Hilfe im Endkampf zur Verfügung stellt.

Wie kann die Vettel im Endkampf helfen? Durch Ethels Magie kann sie bis zu 5 Teammitgliedern „Mächtige Unsichtbarkeit“ geben. Wenn man sich zügig bewegt und niemanden angreift, kann man so einen großen Teil des Kampfes umgehen, um seine Zauber-, HP- und Item-Ressourcen zu schonen.

Vor allem in Honor Mode kann das ein entscheidender Vorteil sein. Die finale Möglichkeit für eine Erholung im Wert einer langen Rast gibt es in dem schwierigsten Modus nämlich nicht mehr.

Wie wirkt sich ihre Hilfe auf das Ende aus? Wenn man sich am Ende des Spiels auf einer guten Toleranzbasis mit der Vettel befindet, erhält man am im Epilog von Baldur’s Gate 3 einen „interessanten“ Brief von ihr:

Hallo Blütenblatt, ich habe Vanra geboren – oder Tantchen Vanra, besser gesagt. Sie hat die ganze Zeit mit mir gekämpft, meine Güte. Ich habe ihr alles über dich erzählt und sie kann es kaum erwarten, ihren neuen Paten kennenzulernen. Mensch, sie werden so schnell groß, nicht wahr? Mit ihr und Mayrinas Balg habe ich einen netten kleinen Hexenzirkel. Im Moment halten wir uns natürlich noch zurück – ich möchte nicht, dass meine Mädchen zu früh überfordert werden. Aber mit der Zeit werden sie ihr Debüt geben und die Schwestern der Sehenden Perle werden wieder ganz sein. Und das alles nur deinetwegen. In aller Liebe, Tantchen Ethel P.S. Ich lebe schon sehr, sehr lange, und ich bedaure nur eines – dass ich dich nicht bestiegen habe wie einen Baum, als ich die Chance dazu hatte x

Eine äußerst freundliche und optimistische Nachricht der alten Dame. Jedoch vermutlich eher, wenn man einen Charakter verkörpert, der gerne die verlorene Zukunft von zwei Kindern für den eigenen Profit in Kauf nimmt. Wer weiter seine Moral über Bord werfen will, um der ultimative Bösewicht in Baldur’s Gate 3 zu werden, könnte hier mehr Inspiration sammeln: Wenn ihr der ultimative Bösewicht sein wollt, hat uns der Chef-Entwickler eine Anleitung gegeben, wie ihr das in Baldur’s Gate 3 machen könnt