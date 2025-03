Auf Steam kämpft sich ein neuer kostenloser Shooter gerade in die Top 15 der beliebtesten Spiele

Der neue Shooter Fragpunk wollte zunächst nicht so richtig auf Steam durchstarten. Der Erfolg des kostenlosen Spiels stellt sich erst zwei Tage nach dem Release ein. Jetzt gehört er zu den Top 15 der beliebtesten Spiele.

Um welches Spiel geht es? Der neue kostenlose Shooter Fragpunk mischt das unbeschwerte Gunplay von früheren „Call of Duty“-Teilen mit den taktischen Elementen aus Valorant und fügt dem ganzen eine eigene Prise Zufall hinzu.

Während der Shooter bei Release am Freitag lediglich knapp 50.000 Spieler begeistern konnte (via SteamDB) hat er sich im Verlauf des Wochenendes in die Top 15 der beliebtesten Spiele auf Steam und über die Marke von 110.000 Spielern gekämpft.

Was ist das für ein Shooter? Fragpunk ist ein taktischer Multiplayer Shooter, bei dem ihr im Team 5 gegen 5 das altbekannte Konzept von Bomben-Spots angreifen und verteidigen spielt. Dabei bringt Fragpunk jedoch durch seine sogenannten „Shard Cards“ (Splitterkarten) jede Runde verschiedene Zufalls-Mechanismen ins Spiel, aus denen die Spieler wählen können.

So kann in einer Runde der Boden vereist werden, was es den Spielern erlaubt über ihn zu schlittern. In einer anderen Runde können die Köpfe der Gegner vergrößert werden, um Headshots zu vereinfachen oder das Team kann sich zwei Hilfsbots anheuern, die für eine Runde mitkämpfen. Je besser ihr euch im Spiel anstellt, desto mehr Punkte erhaltet ihr, um die Splitterkarten auszuwählen.

Jeder Charakter, im Spiel „Lancer“ genannt, besitzt eigene Fähigkeiten, die er taktisch einsetzen muss, um als Angreifer oder Verteidiger Vorteile zu haben. Ähnlich wie bei Valorant steht das Gunplay trotz der Fähigkeiten im Vordergrund.

Beim Gunplay hat sich der Shooter wohl an Call of Duty orientiert, denn es darf fast mit jeder Waffe anvisiert werden und die Time-To-Kill ist mit vielen Waffen eher gering.

Wo ordnet sich Fragpunk ein? Fragpunk will sowohl wettkampforientierten Spielern als auch Casuals Spaß bereiten. Durch die Splitterkarten ist keine Runde wie die Nachfolgende und auch die kurzen Matches, die nur aus maximal 7 Runden im Einsteiger-Modus bestehen, sprechen Gelegenheitsspieler durch ihre Kürze an.

Für Profis gibt es ein Ranking-System mit den typischen Rängen von Anfänger bis Meister und auch im Bereich E-Sport stehen schon zum Release Custom-Games, KI-Highlights und Trainingsmodi für Line-ups zur Verfügung. Für unseren Shooter-Experten Dariusz Müller ist Fragpunk einer der 10 Shooter, die dieses Jahr wichtig sind: 10 neue Shooter, die 2025 besonders interessant sind – Diese Releases solltet ihr im Kalender eintragen