Fortnite: Was ist LTM?

Was haltet ihr von diesen Modi? Zockt ihr sie immer, wenn sie aktiv sind oder bleibt ihr lieber dem Battle Royal treu? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Was ist LTM? In Fortnite werden oft LTMs erstellt, die Spieler neben dem üblichen Battle Royal zocken können. LTM steht für „Limited Time Mode“, übersetzt also: zeitlich begrenzter Modus. Die LTMs sind kreative Alternativen zum üblichen Battle Royal und beinhalten etwa rundenbasierte Kämpfe mit Waffen aus einer spezifischen Rarität oder Waffengattung – wie der Modus „Pures Gold“ .

Fortnite besitzt viele Begrifflichkeiten, die in Abkürzungen versteckt werden. Viele Spieler verstehen dadurch nicht, wofür bestimmte Modi oder Mechaniken stehen. Deshalb erklären wir euch diesmal, was LTM bedeutet und wie viele LTMs schon existieren.

