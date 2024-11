Fortnite: Server Down zu Update 32.11 – Alles zum Server Status und Leaks

In Fortnite wird heute, am Donnerstag, dem 21. November 2024, das neue Update aktiviert. Alle Infos zu Patch 32.11 findet ihr hier.

Was passiert beim Server Down? Die Server werden heruntergefahren. In dieser Zeit könnt ihr Fortnite nicht spielen.

Server Down in Fortnite – ab wann? Die Server werden am 21. November 2024 um 10:00 Uhr heruntergefahren. Bereits 30 Minuten zuvor wird das Matchmaking deaktiviert (via x.com).

Wann kann ich wieder Fortnite spielen? Das hängt von der Dauer der Downtime ab. Es handelt sich hierbei um einen eher kleineren Patch. Es könnte also sein, dass der Server Down bis zu einer Stunde dauert. Sollten Komplikationen auftreten, könnte sich dies verlängern.

Wann erscheinen Patch Notes? Epic Games stellt nur noch sporadisch Patch Notes für die Updates vor und in der Regel erst nach der Downtime. Sobald sie verfügbar sind, lest ihr sie bei uns.

Fortnite: Patch 32.11 – Was sagen Leaker?

Was erwartet mich mit dem kommenden Update? Vorrangig könnte Epic Games noch einige wichtige Dateien für das kommende Live-Event aufspielen. Season: Remix neigt sich bald dem Ende zu und das Finale wird mit einem Konzert von Juice WRLD gefeiert.

Zusätzlich hat Epic Games noch einen Blogpost veröffentlicht (via fortnite.com), in dem sie ihre neue Kollektion von Schuhen präsentiert haben. Diese sollen laut Post am 22. November nach dem Release von Update 32.11 veröffentlicht werden.

Was könnte im Live-Event passieren? Was das Live-Event angeht, so wird Juice WRLD ein Konzert abhalten – wie damals das von Travis Scott. Sein Skin soll dann verschiedene Lieder performen und die Spieler so unterhalten. Welche Lieder das sein werden und ob das Konzert von Juice das von Travis toppen kann, ist noch nicht bekannt – wir halten euch aber auf dem Laufenden.

Da der Server Down bald beginnt, werden wir euch mit den wichtigsten Leaks in unserem Live-Ticker versorgen. Bleibt also dran. Mehr Infos zu Season: Remix findet ihr hier: Auf dem Wunschzettel eurer kleinen Geschwister stehen dieses Jahr Marken-Schuhe, aber für ihre Charaktere in Fortnite