Hey Fortnite, sagt doch einfach, dass ihr The Rock im neuen Skin versteckt

In Season 6 von Fortnite: Battle Royale spricht bisher alles dafür, dass sich der Schauspieler Dwayne “The Rock” Johnson hinter einem neuen Charakter verbirgt. Wir zeigen euch die eindeutigen Hinweise.

Was ist los bei Fortnite? Vor wenigen Tagen startete Season 6 aus Kapitel 2 bei Fortnite. Mit einem großen, epischen Event ging alles los. Darin wurden Spieler dann in die Story eingeführt, bei der ein geheimnisvoller, maskierter Charakter dem Fortnite-Helden “Jonesy” hilft. Dieser geheimnisvolle Charakter wird als “The Foundation” vorgestellt.

In der Cutscene sieht man, wie The Foundation im Nullpunkt eingeschlossen wird. Er wollte damit ein großes Unglück verhindern. Und inzwischen ist schon fast klar, wer sich hinter dem Charakter versteckt. Doch bisher rückt Fortnite offiziell noch nicht mit dem Namen raus. Der Schauspieler selbst aber wohl schon.

The Rock und The Foundation – Ist es dieselbe Person?

Die Gemeinsamkeiten: Was direkt auffällt: Beide Charaktere sind muskelbepackt. Die erkennt man auch, obwohl The Foundation einen Anzug trägt. Doch es gibt weitere Hinweise, dass The Rock hinter der Stimme und dem Charakter The Foundation steckt. Nämlich ein Instagram-Video vom 16. März.

Da spricht er darüber, dass der 16. März für eine “bestimmte Welt” und eine “bestimmte Kultur” ein ganz besonderer Tag sei. Das passt auch damit zusammen, das am 16. März offiziell Season 6 von Kapitel 2 in Fortnite startete.

Wer ist The Rock?

Dwayne “The Rock” Johnson ist ehemaliger Wrestler und erzielte in der WWE große Erfolge. Inzwischen ist er einer der bekanntesten Schauspieler. Man kennt ihn aus Filmen wie Doom – der Film, Hercules, The Scorpion King oder auch Jumanji.

Doch richtig spannend wird es am Ende des Videos. The Rock spricht da von der “Leistung und der Kraft”, die man “The Foundation” nennt. Das Video findet ihr hier auf dem Instagram-Kanal von The Rock.

Doch es gibt weitere Ähnlichkeiten. Spieler sagen: “The Rock” und “The Foundation”. Das steht beides für etwas, das halt gibt. Eine Grundlage. Beide Namen führen außerdem das “The”. Hinzu kommen optische Ähnlichkeiten. Auf reddit gibt es den direkten Vergleich. Da geht es um Muster auf der Rüstung von The Foundation im Vergleich zu den Tattoos von The Rock.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Einen weiteren Hinweis findet man bei Dataminern. Auf dem Twitter-Kanal von HYPEX gibt der Dataminer bekannt, dass die Stimme von The Foundation im Spiel in einem Ordner abgelegt ist, den man mit “DJ” abkürzt. Was wiederum zu “Dwayne Johnson” passen würde.

Es gibt also deutliche Hinweise darauf, dass The Rock hinter The Foundation in Fortnite steckt. Doch Epic Games machte es bisher noch nicht offiziell.

Was glaubt ihr, wie und wann wird Fortnite endlich enthüllen, wer hinter The Foundation steckt? Erwartet uns da in den nächsten Tagen noch ein großes Ereignis auf der Map von Season 6? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier in die Kommentare auf MeinMMO.