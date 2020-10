Fortnite: Tanze am höchsten und tiefsten Punkt auf der Karte – Fundorte

In der 9. Woche von Season 4 – Kapitel 2 in Fortnite: Battle Royale sollt ihr am höchsten und tiefsten Punkt tanzen. Wir zeigen euch, wo sich diese beiden befinden.

Was ist das für eine Aufgabe? In der 9. Woche von Season 4 werdet ihr auf die Map geschickt, die sich zu Halloween verändert hat und sollt dort an bestimmten Orten tanzen. Da es sich um 2 unbenannte Orte handelt, zeigen wir euch, wo sich diese genau befinden.

Fundorte auf der Map:

An den markierten Orten findet ihr jeweils den höchsten und tiefsten Punkt

Höchster und tiefster Punkt auf der Map – Das sind sie

Wir zeigen euch hier genauer, welcher der höchste und welcher der tiefste Punkt auf der Map von Season 4 – Kapitel 2 ist, damit ihr wisst, wo ihr tanzen sollt.

Höchster Punkt – Mount Kay

Wo müsst ihr hin? Den höchsten Punkt findet ihr auch auf dem größten Berg, der sich auf der Fortnite-Map befindet. Dabei handelt es sich um Mount Kay, der hoch über alle anderen Gebäude hinausragt.

Für diese Aufgabe müsst ihr auf der Spitze des Berges landen und dort einen Tanz vollführen. Falls ihr noch einen neuen Hexenbesen haben möchtet, könnt ihr gleich in der Nähe von Mount Kay einen finden.

Auf der Spitze von Mount Kay seid ihr am höchsten Punkt

Tiefster Punkt – Coral Castle

Wo müsst ihr hin? Den tiefsten Punkt findet ihr bei Coral Castle. Dort wurde ein „Unterwasser-Schloss“ aufgebaut, das auch dafür sorgte, dass Epic verklagt wird.

Da es sich „unter“ dem Wasser befindet, ist es auch gleichzeitig der tiefste Punkt, den ihr auf der Map betreten könnt. Fliegt also zum Korallen-Schloss und schwingt dort euer Tanzbein, um diese Aufgabe der 9. Woche zu erledigen.

Coral Castle ist der tiefste Punkt auf der Map

Wenn ihr euch die beiden Fundorte lieber auf Video anschauen möchtet, könnt ihr es hier tun:

Habt ihr beide Punkte besucht, zählt die Aufgabe als erledigt. Als Belohnung gibt es 25.000 Erfahrungspunkte, die euch beim Aufleveln des Battle-Passes helfen werden.

Falls ihr zusätzlich noch mehr Erfahrungspunkte für den Battle-Pass sammeln möchtet, solltet ihr unbedingt noch die geheime Mission aus Season 4 erledigen, bevor sie zu Ende ist. Dort werdet ihr mit einigen EP belohnt, wenn ihr die Zwerge daran hindert, die Map in die Luft zu jagen.