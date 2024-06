OP-Autos in Fortnite: Twitch-Streamer zeigt genialen Trick, um sich gegen lästige Mitfahrer zu wehren

Die neue Season in Fortnite wird dominiert von vielen rasanten Autokämpfen. Ein Twitch-Streamer hat eine ebenso geniale wie effektive Idee, um mit unerwünschten, gegnerischen Mitfahrern fertig zu werden, die ihr nicht in eurem Fahrzeug haben wollt.

Darum braucht ihr den Trick: Ohne einen fahrbaren Untersatz wird es schwer gegen andere motorisierte Gegner anzukommen. Viele Spieler nehmen das zum Anlass, selbst bei ihren Gegnern ins Auto zu steigen.

Ist der Feind erst einmal im eigenen Auto, wird es lästig, ihn wieder loszuwerden. Im schlimmsten Falle schießt er als Beifahrer auf euch oder euer Auto und ihr müsst irgendwo aussteigen. Was richtig nerven kann.

Doch damit könnt ihr mit etwas Geschick und mithilfe eines Items Schluss machen. Ein Twitch-Streamer zeigt, wie.

Twitch-Streamer stürzt Gegner mit Trick in den Abgrund

Wie funktioniert der Trick? Das Prinzip ist, dem Gegner durch eine enorme Fallhöhe so großen Schaden zuzufügen, dass er den Sturz nicht überlebt. Fallschaden greift direkt euer Leben, also den grünen Balken an. Um den Trick zu nutzen, braucht ihr ein Item, die Boogey-Bombe.

Was ist das für ein Item? Bei dem Item handelt es sich um die Boogey-Bombe, die im ersten Chapter von Fortnite eingeführt wurde und lange Bestandteil des Spiels war. Nun feiert sie ihr Comeback.

Sie ist eine Fernkampfwaffe und dient dazu, Gegner handlungsunfähig zu machen. Trifft die Bombe den Gegner oder befindet sich dieser im Explosionsradius, fängt er an zu tanzen und kann sich nur noch langsam fortbewegen. Unter dem Einfluss der Bombe kann der Betroffene weder springen noch schießen, noch irgendwelche anderen Aktionen ausführen.

Doch Vorsicht ist geboten, denn mit der Bombe könnt ihr euch auch selbst treffen.

Wie wendet der Streamer den Trick an? Im Video zu erkennen ist, wie der Streamer sein Auto mit einem Dimensionsriss auf Loot Island katapultiert. In seiner Karre befindet sich nicht nur er, sondern auch ein feindlicher Spieler. In einem Clip seht ihr, wie der Streamer diesen Trick in die Tat umsetzt. Er hat den Beitrag selbst auf reddit.com veröffentlicht. Mehr Beiträge des Streamers FNTireguy findet ihr auf seinem Twitch-Kanal .

Mehrmals wiederholt der Streamer: „Er ist immer noch drin“ und meint damit seinen Gegner, der sich in seinem Fahrzeug befindet. Als er auf dem hoch gelegenen Loot-Island-Plateau landet, fährt er eine Kante der Insel an.

Während das Auto weiter auf den Abgrund zurollt, steigt er aus und bewirft den rollenden Wagen mit der Boogey-Bombe.

Angewandt auf den Trick des Streamers bewirkt die Bombe, dass der Gegner aus dem hinunterfallenden Fahrzeug gebeamt wird und sich im freien Fall seinem Ende nähert. Der Trick lässt sich natürlich auch an jeder anderen hoch gelegenen Stelle, die ausreichend Fallhöhe bietet, vollführen. Einem ehemaligen großen Star der Szene dürfte diese Idee auch gefallen. Hatte er sich doch erst neulich über die Fahrzeug-Meta beschwert: Ninja sagt über das Spiel, das ihn groß gemacht hat: Fortnite ist jetzt für Loser