Fortnite: So bekommt ihr den neuen GrefG-Skin, noch bevor er im Shop erscheint

In Fortnite: Battle Royale wird es schon bald einen Skin von GrefG geben. Durch den GrefG-Cup könnt ihr euch das Outfit sichern, bevor er im Item-Shop erscheint. Wir zeigen euch, wie ihr euch den Skin kostenlos ergattern könnt.

Was ist für ein Skin? Der Twitch-Streamer und YouTuber GrefG hat seinen eigenen Skin in Fortnite erhalten. Damit reiht er sich in die Ikonen-Serie, wie damals Ninja und Loserfruit.

Mit der Enthüllung des Skins knackte GrefG sogar einen Rekord auf Twitch mit über 2 Millionen Zuschauern auf seinem Kanal. Für Spieler werden der Skin und das Cosmetic-Set im Item-Shop erhältlich sein, doch es gibt auch eine Methode, wie man sich das Outfit kostenlos sichern kann.

Der Skin von GrefG und den zusätzlichen Cosmetics

So könnt ihr euch den GrefG-Skin kostenlos holen

Damit man sich den Skin kostenlos verdienen kann, muss man am GrefG-Cup teilnehmen. Wir zeigen euch, wie ihr dabei seid und welche Bedingungen erfüllt sein müssen.

Wann findet der Cup statt? Das Turnier mit dem Namen „GrefG’s heiße Sohle“ wird an 2 verschiedenen Daten stattfinden. Bei beiden Tagen werdet ihr die Chance erhalten, euch den Skin zu verdienen. Der Cup findet wie folgt statt:

Donnerstag, 14. Januar 2021 von 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr (Team-Turnier)

Freitag, 15. Januar 2021 von 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr (Solo-Turnier)

Während jeweils 3 Stunden werdet ihr bis zu 12 Matches von dem „The floor is lava“-Modus bestehen müssen. Statt Waffen, werdet ihr mit einem Harpunier ausgerüstet und müsst es schaffen, dass eure Gegner in die heiße Lava fallen.

So nehmt ihr am GrefG-Cup teil

Was müsst ihr machen? Während beiden Turnier-Tagen werdet ihr die Chance erhalten euch den Skin freizuschalten. Dabei könnt ihr entscheiden, ob ihr am Team-Turnier (Donnerstag) oder Solo (Freitag) antreten wollt. Doch jeder, der am Cup teilnehmen möchte, muss diese Bedingungen erfüllen:

Nur für Teams: Alle Mitglieder müssen anwesend sein. Es darf nicht als Solo- Duo oder Trio angetreten werden. Ihr braucht also 4 Team-Mitglieder

Für Alle: Ihr müsst die Zwei-Faktor-Authentifizierung eingerichtet haben

Aktiviert vor dem Turnier-Start unbedingt die 2-Faktor-Authentifizierung

Was gibt es als Belohnung?

Was gibt es kostenlos? Wie schon erwähnt, gibt es das Set von GrefG zu gewinnen. Dazu gehören ein Outfit, Cosmetics und ein Emote. Spieler, die sich dieses im Turnier sichern, erhalten es nicht nur kostenlos, sondern auch vor allen anderen Spielern. Im Set enthalten sind:

Outfit „TheGrefg“

Spitzhacke „Controller-Stab“

Rücken-Accessoire „Kugeln der Macht“

Emote „Controller-Crew“

Nur die 800 besten 4er-Teams erhalten das Skin-Set kostenlos und vor allen anderen. Für das Solo-Turnier erhalten nur die besten 3.200 Spieler das ganze Set geschenkt.

Kann man den Skin auch außerhalb des Turniers bekommen? Falls ihr es nicht schafft, euch hoch genug in den Turnieren zu platzieren, habt ihr trotzdem eine Chance auf den GrefG-Skin. Der Belohnungs-Skin erscheint dann nämlich am 17. Januar im Item-Shop und wird dann für alle Spieler verfügbar. Doch die müssen dann dafür bezahlen, wenn sie ihn wollen.

Wenn euch der Skin gar nicht interessiert, habt ihr immer noch die Möglichkeit die Outfits aus dem Battle-Pass der Season 5 freizuschalten. Bei insgesamt 7 Skins, wird vermutlich einer dabei sein, der eher eurem Geschmack entspricht.