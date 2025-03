Alte Sniper aus Chapter 5 könnte in Fortnite zurückkehren – Ist für Busch-Camper die perfekte Waffe

In Fortnite rotieren gern mal die Waffen durch, um die Meta aufzumischen. Leaker haben passend dazu Hinweise über die Rückkehr einer alten Sniper und die könnte das Kampfgeschehen aufmischen.

Um welche Waffe dreht es sich? Es handelt sich dabei um die Reaper-Sniper, die mit Chapter 5 das erste Mal in Fortnite erschien. Der vertrauenswürdige Leaker Hypex hat eine kleine Liste mit exotischen Waffen vorgestellt, die im neuen Update von Chapter 6 eventuell in den Loot-Pool zurückkehren könnten – darunter auch diese Sniper (via x.com).

Mit bloßem Auge handelt es sich dabei nur um eine gewöhnliche Sniper mit Verzierungen, doch das Gewehr ist aber vor allem für eine Art von Spielern eine starke Option für den Kampf.

95 % der Spieler, die sie lieben, sind Busch-Camper

Warum ist die Waffe kontrovers? Die Sniper hat einen speziellen Perk der es euch ermöglicht, Spieler, die Schaden erlitten haben, zu verfolgen. Diese werden dann markiert und ihr habt es leichter, sie bei einer Flucht nicht aus den Augen zu verlieren. Im Bauen-Modus stellt die Waffe keine Bedrohung dar, doch wenn man ohne bauen spielt, gehen die Meinungen auseinander.

Reddit-User Parkesy82 hat Folgendes dazu zu sagen: „Ich werde sagen, dass 95 % der Leute, die diese Sniper lieben, Busch-Camping-Noobs sind.“ Der User Repealer teilt die Meinung von Parkesy82 und ging sogar in Chapter 5 soweit zu behaupten, dass es sich damals um die mieseste Meta überhaupt handelte.

Vor allem, wie boringtired bestätigt, ist eine Sniper im Mid- sowie Late-Game im Nicht-Bauen-Modus Pflicht. Anders hat man sonst keine Chance, weil viele Spieler sich verstecken und aus der Ferne heraus ihre Gegner mit einem Schuss töten. Aggressives Gameplay wird dabei von den geduldigen Campern bestraft. Sollte die Waffe also tatsächlich kommen, könnte die Meta aufgewirbelt werden.

Wann startet das neue Update? Das Update sollte laut Leakern am 11. März 2025 in den Morgenstunden stattfinden. Der Termin wurde jedoch noch nicht bestätigt. Epic Games könnte also den Release-Zeitraum jederzeit anpassen. Mehr zu Fortnite findet ihr hier: Österreicher wird mit 17 Weltmeister in Fortnite und Millionär, heute lässt er sich von Wettseite zu Counter-Strike 2 kidnappen