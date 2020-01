Fortnite Server down – Was steckt heute im Update 11.40?

Heute, am Mittwoch, den 15. Januar, gehen die Fortnite-Server auf allen Plattformen (PC/Mac, PS4, Xbox One, Switch, iOS, Android) down. In der Zeit wird das neue Update 11.40 aufgespielt. Was steckt im neuen Patch?

Was passiert heute in Fortnite? Nach mehr als einem Monat Wartezeit wird es heute endlich wieder ein Update in Fortnite geben. Dieses Update wird hoffentlich ein paar Fehler beheben und neuen Content bringen.

Fortnite Statuts kündigte das Update 11.40 auf Twitter an.

Bevor sich die Spieler aber auf Entdeckungstour begeben können, werden wie üblich die Server heruntergefahren.

Fortnite-Server werden heruntergefahren – wann und wie lange?

Downtime-Start am Vormittag: Um 9:30 Uhr deutscher Zeit dürft ihr das letzte Mal einer neuen Lobby beitreten. Um 10 Uhr sind dann schließlich die Server nicht mehr erreichbar und Fortnite ist down.

Wie lange dauern die Wartungsarbeiten? Ausgehend von den Erfahrungen der letzten Wochen und Monate sollten die Arbeiten um die Mittagszeit herum abgeschlossen sein.

Technische Probleme oder anderweitige Verzögerungen können die Wartungsarbeiten jedoch ausdehnen. Sollte dies der Fall sein, erfahrt ihr es hier.

Wann kommen die Patch-Notes? Auf Twitter kündigte Fortnite Status an, dass es mehr Infos geben würde, sobald die Downtime beendet ist. Wir hoffen, dass die Entwickler dann wieder richtige Patch-Notes veröffentlichen. Epic Games war bei vielen Updates der letzten Zeit eher sparsam.

Tausende Spieler unterzeichneten eine Petition, damit sie mehr offizielle Infos zu Fortnite-Patches erhalten.

Sobald die Patch-Notes verfügbar werden, veröffentlichen wir diese hier bei uns auf MeinMMO. Behaltet unsere Facebook-Seite zu Fortnite oder unsere Webseite dafür im Blick.

Welche neuen Inhalte bringt das Update 11.40?

Was wird es neues im Battle-Royale-Modus geben? Fortnite Status hatte im Tweet keine Hinweise gegeben, was das Update bringen könnte. Diese Änderungen könnten aber kommen:

Zusätzliche Overtime-Challenges, bei denen man sich lila Varianten für die Battle-Pass-Skins freischalten kann (wie der lila Remedy/Toxin Skin)

Fehlerbehebungen

Wer sich die momentanen Fehler in Fortnite genau anschauen möchte, kann dies auf dem Trello-Board von Fortnite tun. Dort werden alle bekannten Bugs aufgelistet.

Was bringt das Update für den Modus „Rette die Welt“? Spieler warten auf die fertige Spindnutzung, die in „Rette die Welt“ verfügbar sein soll.

Damit soll man den Spind aus dem Battle-Royale-Modus nutzen können und seinen Helden mit den Cosmetics, die man besitzt, ausschmücken. Es bleibt spannend, zu sehen, ob es mit dem Update 11.40 dann tatsächlich so weit ist und ihr den Spind endlich ganz nutzen könnt.

Weitere Infos dazu findet ihr in dem Entwicklungsplan von „Rette die Welt“ auf der offiziellen Seite von Epic Games.

Was wünscht ihr euch von dem Update 11.40? Freut ihr euch darauf?