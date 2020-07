In Fortnite: Battle Royale gibt es jetzt ein neues cooles Emote von TikTok kostenlos für jeden Spieler. Wer das Emote aber erhalten möchte, sollte sich beeilen, bevor es nicht mehr verfügbar ist.

Was ist das für ein Emote? Das neue Emote „Elan“ ist ein Tanz, der von TikTok stammt. Dort fand der EmoteRoyaleContest statt und Spieler konnten ihre Tanzideen in einem Video zeigen. Wer also TikTok versteht, kann in Fortnite sogar berühmt werden.

Der Gewinner dieses Wettbewerbs ist Michael (TikTok: michaelmejeh). Seinen Tanz gibt es jetzt als Emote in Fortnite. So sieht der Tanz im Spiel aus:

Grab a friend and groove to the music with these smooth moves by @tiktok_us Emote Royale Winner, Michael (TikTok: michaelmejeh).



Pick up the new Verve Emote for free when you login between now and July 29 8 PM ET pic.twitter.com/pB2FmpFSga — Fortnite (@FortniteGame) July 28, 2020

Wie bekommt man das Emote? Anders als Emotes, die ihr im Item-Shop kaufen müsst oder dafür besondere Challenges erledigen müsst, gibt es diesen Tanz ganz einfach und kostenlos.

Um den Emote zu erhalten, müsst ihr euch lediglich bis zum Donnerstag, dem 30. Juli um 2:00 Uhr in Fortnite einloggen und schon wird eine Meldung auftauchen, dass ihr den Emote geschenkt bekommen habt. Ihr müsst dafür auch nicht extra an einem Event teilnehmen.

Schaut also unbedingt vorbei, wenn ihr das Emote haben möchtet, bevor er vielleicht nicht mehr in Fortnite erhältlich sein wird.

Anders ist es beim „Bangha Boogie“-Emote, das nur bestimmte Handynutzer bekommen.

Emote war eigentlich mit Event verbunden

Was war der eigentliche Plan für das Emote? Eigentlich sollten Spieler dieses Emote nicht einfach so beim Einloggen bekommen. Geplant hatte Epic den Tanz nur den Spielern zu geben, die am „We the People“-Event teilnehmen.

Was ist das für ein Event? Das „We the People x More Than A Vote“ ist eine Talkreihe, in der verschiedene Persönlichkeiten aus den Bereichen Sport und Entertainment über das Thema „Wahlunterdrückung“ sprechen und andere ermutigen sollen, etwas dagegen zu unternehmen.

Das Ganze wird im Party Royale Modus über die große Leinwand ausgestrahlt. Der Start des Talks ist am 29. Juli 1:00 Uhr und wird dann zu jeder 2. Stunde über 22 Stunden hinweg erneut gezeigt.

Wichtig: Bei dem „Event“ möchte Epic, dass sich alle respektvoll verhalten und wird deshalb sämtliche Emotes in dieser Zeit deaktivieren.

Für den Emote müsst ihr also nicht mehr beim Event dabeisein, wenn ihr das nicht möchtet. In Party Royale habt ihr aber trotzdem eine ganz eigene Map, in der nicht gekämpft wird, sondern der Spaß miteinander im Vordergrund steht. Ein Besuch lohnt sich also für alle, die eine Pause von den ganzen Kämpfen auf der Battle-Royale-Map haben.