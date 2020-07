In Fortnite bekommen jetzt bestimmte Smartphone-Nutzer einen exklusiven Emote im Spiel geschenkt. Wir zeigen euch, welche Handymarke gemeint ist und was das für ein neuer Emote ist.

Welche Smartphones sind gemeint? Fortnite hat mit dem Hersteller von Premium-Flaggschiff-Smartphones eine Partnerschaft gestartet. Als Kollaboration bringen sie jetzt einen neuen Fortnite-Emote der exklusiv auf „OnePlus“-Smartphones erhältlich sein wird.

Alle Besitzer eines OnePlus 3 oder neueren Geräten können sich für eine limitierte Zeit den neuen Emote für Fortnite ergattern.

Was ist das für ein neues Emote? Das „Bhangra Boogie“-Emote ist nun seit dem 9. Juli 2020 in Fortnite nutzbar. Der neue Tanz wurde von dem indischen Bhangra-Tanz inspiriert und bringt gleich die passende Musik dazu.

Benutzen kann man das Emote mit jedem beliebigen Skin und lässt eure Charaktere in Fortnite in die Welt von Indien eintauchen. Somit gibt es ein neues Emote, dass sich in die Liste der Fortnite-Tänze schleicht.

Das ist das neue „Bhangra Boogie“-Emote in Fortnite

Mobile-User spulen bitte auf 27 Sekunden vor

Solche Kooperationen sind in Fortnite schon bekannt. Für den Besitz eines Honor-Geräts bekamen Spieler sogar einen Skin geschenkt.

Wie bekommt man das Emote? Um das Emote in Fortnite zu erhalten, muss man ein Epic-Games-Konto, ein OnePlus3 (oder neuere Versionen) und Fortnite auf dem Handy installiert haben.

Ihr werdet den Code für das Emote per Mail erhalten, doch zuerst müsst ihr ein paar Schritte erledigen. Hier seht ihr, wie euren Code erhalten könnt:

Wenn ihr alle diese Schritte erledigt und euren Code für das Emote bekommen habt, müsst ihr ihn bei Epic Games einlösen, um den Tanz in Fortnite zu erhalten.

Den Code könnt ihr auf der offiziellen Seite von Epic Games einlösen. Hier kommt ihr direkt zum Link, für die Code-Einlösung.

Falls ihr noch nicht auf der Website mit eurem Epic-Konto angemeldet seid, dann müsst ihr das noch erledigen. Nur so kann euer Epic-Konto verbunden werden, um die Belohnung des Codes im Spiel zu erhalten.

Hier müsst ihr den Code für das Emote einlösen

Wer kein OnePlus-Gerät besitzt, kann sich trotzdem für limitierte Zeit ein Angebot für Fortnite sichern. Da wird nämlich gerade das Wespia-Starter-Paket für 5 Euro im Item-Shop angeboten. Zwar ist es nicht kostenlos, bringt aber dafür gleich einen Skin, ein Rückenaccessoire, eine Spitzhacke und V-Bucks.