Spieler erreicht Level 10.000 in Fortnite – Wird allgemein beschimpft

Ein Spieler hat in Fortnite die Stufe 10.000 erreicht. Was wie eine starke Leistung wirkt, ist für viele so absurd, dass nur ein Exploit dahinterstecken kann. Der User macht es mit einem Scherz nicht gerade besser.

Was hat der Spieler erreicht? Der Spieler ManyCSE hat als erster in Fortnite das Level 10.000 erreicht. Das postete er am 30. Dezember.

Die Tracker zum Spiel bestätigen sein Level und dass der Screenshot kein reines Ergebnis von Photoshop-Phillip ist: Der Spieler steht aktuell auf Level 10.047, das ist fast doppelt so viel wie der Zweite hat: Der steht bei Level 5.299.

So ein hohes Level bringt im Spiel nichts. Epic Games hat die Level-Beschränkung aufgehoben, aber nach einem Level über 200 gibt es auch keine Belohnungen mehr.

Statt Lob gibt es nur Spott für Level 10.000 in Fortnite

Das ist die Reaktion: Der Spieler hätte wohl gerne Lob und Anerkennung für seine Leistung, aber die bekommt er nicht. Denn ihm wird vorgehalten, dass er offenbar Exploits nutzt und cheatet, um ein derart hohes Level zu erreichen.

Dafür hat man in der Community wenig Achtung.

Der Spieler hat sich auch selbst um Anerkennung gebracht, weil er als Witz ein Bild von sich mit Level 1 veröffentlicht hat, was implizierte, dass ihn Epic hier bestraft habe, doch die haben ihn offenbar nicht auf dem Schirm.

Spieler sagen zu der Leistung auf Level 10.000 zu kommen, Dinge wie:

„Du bist ein Witz. Besorg dir mal ein Leben. Denkst du, du kannst stolz darauf sein, Bugs auszunutzen, um etwas zu erreichen, was überhaupt nichts zählt?“

„Hast du den Begriff ‚Draußen‘ schon mal gehört?“

„96.000 V-Bucks und Level 10.000 – Gründe eine Familie, Bro“

„Bei dir ist Arbeitslosigkeit wohl der Endboss“

„Ernsthaft: Das ist wertlos, wenn du Glitches nutzt. Wer Level 1.000 oder 2.000 ehrlich erreicht durch Farmen hat mehr Wert als du“

Letztlich wissen Spieler schon ganz genau, welche Leistung in einem Spiel wirklich was wert ist und welche letztlich bedeutungslos ist.

Wie hat er das hohe Level erreicht? Das sagt der Spieler nicht, aber aus seiner Historie auf Twitter geht hervor, dass er wohl schon seit langem Exploit nutzt und von Leuten spricht, die "ehrlich" spielen, während er sowas nicht mehr nötig hat.