Fortnite veröffentlicht erste Bilder zu Kapitel 3 Season 4 – Das sind die Hinweise auf neue Skins

Fortnite hat auf drei Plattformen drei verschiedene Teaser-Bilder zu Kapitel 3 Season 4 veröffentlicht und dabei Hinweise auf neue Skins gegeben.

Was ist derzeit in Fortnite los?

Erst kürzlich brachte Fortnite ein Fünkchen Nostalgie in den Shooter, als Epic Games offiziell eine Kollaboration mit Dragon Ball vorstellte:

Was sind das für Bilder? Epic Games hat auf PlayStation, Nintendo Switch und im Epic Games Store auf PC drei unterschiedliche Bilder gepostet, mit denen sie Kapitel 3 Season 4 offiziell anteasern.

ein Bild erschien im PlayStation Store und dient als Platzhalter für Kapitel 3 Season 4

ein Bild erschien im Nintendo Store und dient als Platzhalter für Kapitel 3 Season 4

ein Bild erschien im Epic Games Store und dient als Platzhalter für Kapitel 3 Season 4

Im Xbox Store ist derzeit noch kein Bild zu Kapitel 3 Season 4

Epic Games Store PlayStation Store Nintendo Store

Auf welche Skins weisen die Bilder hin? Der Twitter-Nutzer iFireMonkey erkennt in den Bildern Hinweise auf geleakte Skins. So stelle das im Epic Games Store veröffentlichte Bild den „Emo Meowscles“-Skin dar.

Das Bild im PlayStation Store sei wiederum ein Hinweis auf einen „Spider Gwen“-Skin, das laut Paul Tassi „die Into the SpiderVerse“-Version von Gwen Stacy sein soll (via Forbes).

Bei dem dritten Skin, der im Nintendo Store veröffentlicht wurde, handle es sich laut iFireMonkey um den „Remixed Paradigm“-Skin.

Twitter-Nutzer iFireMonkey erkennt in den Platzhalter-Bildern Hinweise auf neue Skins (via Twitter).

Was sagt ihr zu den Bildern? Glaubt ihr, sie deuten wirklich auf kommende Skins hin oder denkt ihr, da wird zu viel in einfache Platzhalter interpretiert? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

Auch wenn sich die neue Season des Battle-Royal-Shooters schnell nähert, ist derzeit nicht die ganze Fortnite-Community wunschlos glücklich, denn der größte Fortnite-Streamer ärgert sich aktuell über einen Bann auf Twitch.

Größter Twitch-Streamer zu Fortnite kassiert Bann, weil sein Rollenspiel in GTA Online zu anzüglich war