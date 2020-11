Fortnite schenkt euch 30 Tage Disney+ – Aber sie wollen was dafür

In Fortnite: Battle Royale könnt ihr euch ein kostenloses Abo für Disney+ holen. Doch die Sache hat einen kleinen Haken. Was ihr für das Abo machen müsst und wie die Sache abläuft, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Was hat es mit dem Gratis-Abo auf sich? Disney und Epic Games haben sich erneut zusammengetan. Doch statt noch mehr Disney-Franchises im Spiel, wie Star Wars oder Marvel, gibt’s dieses Mal gleich die Originalwerke. Denn Fortnite gewährt euch einen Monat kostenlosen Zugriff auf ihren Streaming-Dienst Disney+. Dort könnt ihr dann unter anderem viele Marvel- oder Star-Wars-Filme und Serien gucken, darunter die brandneue Staffel von The Mandalorian. Diese Serie macht unter anderem Bock auf das MMORPG SWTOR.

Warum mir der ganze Hype um „The Mandalorian“ Bock auf SWTOR macht

Fortnite-Kram kaufen und Disney+ gratis abstauben

Was muss ich tun, um das Abo zu bekommen? Um das Abo zu erhalten, müsst ihr eigentlich nur irgendeine Form von Echtgeld-Ausgabe in Fortnite tätigen. Es reicht, wenn ihr ab dem 6. November 2020 irgendwas gekauft habt.

Kauft euch einfach irgendwas und ihr bekommt das Gratis-Abo.

Ab dem 10. November 2020 wird dann eine spezielle Seite bei Epic online gehen, auf der ihr dann das Disney+-Abo einlösen könnt. Die Seite geht aber erst am 10. November online, wundert euch also nicht, wenn der Link hier vorher zu einer leeren Seite führt. Dieses Angebot gilt nicht überall, aber Deutschland ist laut der offiziellen FAQ auf der Epic-Homepage unter den Ländern, in denen es das Gratis-Abo geben soll.

Wichtig: Das Angebot gilt nur für neue Abos. Wenn ihr schon ein laufendes Abo habt, könnt ihr euch dadurch keinen Extra-Monat organisieren.

Ich will nicht viel Geld ausgeben, was ist das billigste, was ich gerade kaufen kann? Derzeit bietet Epic das „Street Serpent“ Paket für 3,99 Euro an. Das ist derzeit die günstigste Echtgeld-Ausgabe, die ihr im Shop tätigen könnt.

Damit spart ihr euch insgesamt 1,98 Euro, da ein Disney-Plus-Abo im Monat 6,99 Euro kostet. Wenn ihr also eh etwas in Fortnite kaufen wollt, dann könnt ihr so das Abo als Bonus mitnehmen.

Warum macht Epic das? Wie schon bei den günstigen Bundles, die Fortnite regelmäßig anbietet, handelt es sich hier um Angebote, die Spieler zum erstmaligen Geldausgeben animieren sollen. Denn wer erst einmal ein Echtgeld-Transaktions-Konto eingerichtet hat und erste Euros investiert, der neigt auch in Zukunft eher dazu, Geld ins Spiel zu investieren.

Wenn ihr schonmal im Spiel seid, dann vergesst auch nicht, dass ihr gerade eine kostenlose Nostalgie-Spitzhacke abgreifen könnt. Wie ihr an die Hacke kommt und was es damit auf sich hat, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.