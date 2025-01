Epic entschuldigt sich für falschen Bann in Fortnite – Ist so großzügig, dass der Spieler sich nochmal bannen lassen würde

Epic Games möchte Fortnite möglichst frei von Cheatern halten und bannt, wie die meisten Shooter, schummelnde Spieler. Manchmal kommt es dabei jedoch zu Fehlern und ein Unschuldiger wird bestraft. Ein Spieler zeigte nun jedoch, dass sich Epic vorbildlich entschuldigt, wenn sie aufrichtige Spieler gesperrt haben.

Was war das für eine Entschuldigung? Ein Spieler berichtet auf Reddit, dass er grundlos von Epic Games für 2 Wochen in Fortnite gebannt wurde. Anschließend habe er eine Mail von dem Entwickler des Battle-Royale-Shooters erhalten.

In der Mail entschuldigt sich Epic Games und informiert den Spieler über eine Enttäuschung, die er als Wiedergutmachung für den fälschlichen Bann erhält: „Wir haben fälschlicherweise Maßnahmen gegen Ihr Konto ergriffen. Wir haben diese Maßnahme rückgängig gemacht und Ihrem Fortnite-Konto 2.000 V-Bucks als Entschädigung für den Fehler gewährt und entschuldigen uns für alle Unannehmlichkeiten, die dadurch entstanden sind.“ (via Reddit)

Der Spieler bekam also eine Entschädigung in Höhe von 2.000 V-Bucks, das zeigt zumindest der auf Reddit geteilte Screenshot. 2.000 V-Bucks entsprechen etwa 18 € (2x 1.000 V-Bucks für 8,99 €).

V-Bucks sind in Fortnite die Ingame-Währung, die ihr für echtes Geld kaufen und gegen Skins eintauschen könnt. Für 2.000 V-Bucks könnt ihr beispielsweise den neuen Skin im Stil von Johnny Silverhand aus Cyberpunk 2077 erwerben.

Würde sich für 2.000 V-Bucks wieder bannen lassen

Was sagt der betroffene Spieler zu der Entschuldigung? Der Reddit-Nutzer ist anscheinend sehr zufrieden mit der Entschuldigung von Epic Games und schreibt: „Ich nehme das jederzeit für 2k V-Bucks.“ Er würde demnach einen weiteren Bann in Kauf nehmen, wenn er erneut 2.000 V-Bucks erhalten würde.

Was sagt die Community dazu? Auch andere Spieler sehen in dem Bann und der daraus folgenden Entschädigung etwas Positives. Ein Nutzer scherzt: „Epic hat dich in bezahlten Urlaub geschickt.“ Das ist wahrscheinlich eine Anspielung darauf, dass viele eine Art Hass-Liebe zu dem Spiel entwickeln und eine zwischenzeitliche Pause gut sein kann.

Andere Reddit-Nutzer berichten, dass noch mehr Spieler die gleiche Entschädigung erhalten haben. Dabei sei es auch egal, ob sie zuvor für mehrere Monate oder nur für wenige Tage gebannt waren. Sie haben wohl immer 2.000 V-Bucks bekommen. Das empfinden einige als unfair, sind jedoch froh, dass es überhaupt eine Entschädigung gibt.

Fortnite ist mit den falschen Banns kein Einzelfall. Auch in anderen Spielen wie Call of Duty: Black Ops 6 oder Warzone kommt es immer wieder zu Berichten über Spieler, die fälschlich gebannt wurden. Das kann beispielsweise daran liegen, dass der betroffene Spieler massenhaft gemeldet wird. Es folgt dann ein Kick aus der Lobby und ein Shadowbann: CoD: Spieler kämpfen gegen Cheater in Black Ops 6 und Warzone – werden dafür aus der Lobby gekickt