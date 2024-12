CoD: Spieler kämpfen gegen Cheater in Black Ops 6 und Warzone – werden dafür aus der Lobby gekickt

In Call of Duty: Black Ops 6 und Warzone plagen Cheater die Spielerschaft. Jetzt zeigen einzelne, wie sie gegen einen Gegner kämpfen, der ihrer Meinung nach cheatet. Kurz danach fliegen sie selbst aus ihrer Lobby und erhalten eine Sperre.

Wenn man als Spieler auf einen Gegner trifft, der offensichtlich cheatet, ist der erste Weg, ihn zu melden und zu blockieren. In Call of Duty haben es Cheater jetzt aber offenbar geschafft, den Spieß umzudrehen. Sie melden andere Spielerinnen und Spieler – und zwar so oft auf einmal, dass sie aus der Lobby fliegen und einen „Shadowban“ kassieren könnten.

Ein Shadowban bedeutet, dass ihr als verdächtiger Account vermerkt werdet. Spieler mit einem Shadowban kommen in ein eigenes Matchmaking und spielen nur mit- und gegeneinander. So möchte Activision Blizzard die verdächtigen Spieler direkt von den unverdächtigen Spielern trennen. Das kann unter anderem passieren, wenn andere Spieler euch als Cheater melden.

Cheater melden Spieler mit einem Klick 100-mal

Wie drehen Cheater den Spieß um? Auf X berichten Spieler und Streamer, dass Cheater ein Tool nutzen, mit dem sie andere Spieler mit einem Klick 100-mal in Black Ops 6 und Warzone melden können. Ein Nutzer zeigt die Funktion in einem Screenshot auf X.

Die vielen Meldungen sorgen dafür, dass die Betroffenen aus der Lobby gekickt werden und einen Shadowban kassieren.

In einem Clip auf X zeigt ein Spieler, wie er einen Gegner bekämpft, der auf ihn feuert. Im Beitrag schreibt er „Wir erledigen einen Cheater und ich bin derjenige, der direkt einen Shadowban kassiert?“

Ob der Gegner wirklich cheatet, ist unklar. Klar ist allerdings, dass der Spieler aus seiner Lobby fliegt, sobald sein Mitspieler den Gegner erledigt hat. In der Meldung, die danach erscheint, steht übersetzt etwa: „Du wurdest von den ‚Call of Duty: Black Ops 6‘-Servern getrennt“. Und danach: „Du wurdest vorübergehend von den ‚Call of Duty: Black Ops 6‘-Servern gesperrt.“

Seine Auswahlmöglichkeiten nach der Meldung sind: Richtlinien ansehen, neu starten und Spiel beenden.

Was kann ich in dem Fall tun? Laut Activision dauern vorübergehende Sperrungen von 48 Stunden bis zu 2 Wochen oder länger an, abhängig von der Schwere des Verstoßes. Auf der Website gibt es die Möglichkeit, eine Sperrung zu melden und anzufechten.

Ob Activision das Problem auf dem Schirm hat und etwas dagegen unternehmen wird, wissen wir zu dem Zeitpunkt nicht. Zuletzt gab es Probleme mit Cheatern im Ranked Modus von Black Ops 6. Die Entwickler gaben zu, dass ihr Anti-Cheat Schuld daran ist:

