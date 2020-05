Fortnite: Profi wird wegen Cheatens gebannt, sagt es „war clevere Strategie“

Bei Fortnite ist der 17-jährige Profi-Spieler Daniel „Dubs“ Walsh für 30 Tage gesperrt worden. Er soll gegen die Regeln von Fortnite verstoßen und gecheatet haben. Laut ihm sei das aber cleveres Spielen gewesen. Man kämpfe nicht gleich zu Beginn, das wisse jeder Profi.

Dafür wurde der Spieler gebannt: In der letzten Woche kamen Anschuldigungen aus der Community auf, dass Dubs mit seinem Duo-Partner „Waffles“ gemeinsame Sache im Solo Cash Cup von Fortnite gemacht haben soll.

In Solo-Turnieren ist es strikt verboten, mit einem anderen Spieler zusammenzuarbeiten. Das gilt als „Teaming“ und damit als Cheaten. Doch laut den Anschuldigungen sollen beide kooperiert haben.

Laut Berichten und einem Video:

landeten beide Spieler immer am selben Spot, bei „The Rig“

kämpften sie kein einziges Mal gegeneinander

griffen aber andere Spieler an, die dort ebenfalls landeten

The Rig ist ein neuer Ort, der mit Season 2, im Februar 2020 zu Fortnite kam.

sie sollen sich sogar Beute geteilt haben

sie hätten einen 3-2-1-Countdown abgezogen, um jemanden gemeinsam auszuschalten

Die beiden konnten mit dieser Spielweise Platz 7 und 8 beim Solo Cash Cup erreichen.

Ein YouTube-Video mit den Anschuldigungen, die Spieler hätten gemeinsame Sache gemacht, kursierte ab dem 2. Mai auf YouTube und sorgte für einige Aufmerksamkeit. Das Video erreichte über 515.000 Aufrufe.

Mehr als 500.000 Zuschauer sahen ein Video, das dem Profi des Cheatens anklagte.

Das war das Nachspiel: Wie die Nachrichten-Agentur Reuters berichtet, wurde Dubs nach eigenen Angaben für 30 Tage von Epic Games gebannt. Er sagt, er finde die Entscheidung „frustrierend“, akzeptiere sie aber und werde sie nicht anfechten.

Dubs war schon vorher in die Kritik geraten. Er hatte in einem Twitch-Stream im Februar 2020 ein rassistisches Schimpfwort genutzt. Daraufhin musste Dubs einen Monat lang aussetzen und ein Sensibilitäts-Training absolvieren. Seine E-Sport-Organisation, der FaZe Clan, wollte das so. Im April 2020 sagte Dubs dann, er sei nun geläutert.

Kämpfe vermeiden ist die clevere Strategie

Das sagt Dubs zu seiner Verteidigung: Laut Dubs sei der Standort „The Rig“ sein einziger Landeort seit zwei Monaten. Um diesen Landeort drehe sich seine komplette Strategie.

Jedes Macht beginnt für ihn seitdem gleich: Er lande immer auf demselben Gebäude, laufe dieselbe Loot-Routen und rotiere immer gleich.

In jedem Spiel suche er nach TNTina, hole sich ihre Schlüssel-Karte und öffnet dann den Tresor.

Wer Schurken in Fortnite ausschaltet, kann ein Key-Card looten und damit einen Schatzraum betreten. Das gibt einen Vorteil zum Start.

Er sagt: Waffles habe ihn nie angegriffen. Er würde an Waffles Stelle genauso spielen. Das sei eine clevere Strategie. Er würde auch da sitzen und nur farmen und dann den Tresor looten, wenn der andere draußen ist. Denn da wartet Extra-Loot.

Dubs sagt, er kämpfe zu Beginn eines Matches, direkt nach dem Spawnen, nicht einfach so, außer jemand ist ihm im Weg, wenn es etwa um eine Keykarte geht.

Eigentlich jeder Profi wisse, dass es nicht clever ist, schon gleich am Spawnpunkt zu kämpfen.

Großes Problem beim E-Sport von Fortnite

Das steckt dahinter: Das Problem zeigt die Schwachstelle im E-Sport von Fortnite. Denn letztlich zwingt niemand Spieler dazu, aufeinander loszugehen, und zu riskieren, früh auszuscheiden und wenig Punkte zu erhalten. Daher ist es oft eine gute Taktik, „defensiv“ zu spielen und Kämpfe zu vermeiden. Man geht sozusagen einen „Nichtangriffs-Pakt“ mit anderen Spielern ein: Tust du mir nichts, tu ich dir nichts.

Das Problem tauchte bereits im Dezember 2018 auf. Damals holten sich Profis Flugzeuge und spielten dann besonders passiv, um ins Endgame zu kommen. Die kriesten minutenlang über die Karte. Damit die nicht wegen Passivität Ärger mit den Regeln bekamen, schossen sie lächerlich an anderen Flugzeugen vorbei.

Hier im Fall von Dubs ging die Vorsicht offenbar so weit, dass es schon an „Teaming“ grenzte und der 30-Tage-Bann kam.

3 Spieler wurden im April von ihrem Team rausgeworfen: Wegen Absprachen.

Diese Vorfälle tauchen immer wieder beim E-Sport von Fortnite auf und zeigen, dass es aktuelle keine Lösung gibt, um solche „Abkommen“ unter Spielern zu vermeiden. Dabei sind die für alle anderen, die keine solchen Abkommen haben, unfair.

Erst im April waren 3 Spieler von ihrem Team gefeuert worden, weil sie in einem Duo-Cup gemeinsame Sache gemacht hatten.