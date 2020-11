Was müsst ihr machen? Auch hier ist noch nicht klar, welche Bedingungen man erfüllen muss, um am Cup teilnehmen zu können. Es gab bisher noch kein einheitliches Schema, das bei allen Marvel-Turnieren angewendet wurde.

Da Epic den geheimen Marvel-Helden schon angeteasert hat, könnt es also sein, dass der Black-Widow-Cup schon morgen, am 11. November stattfindet. Bedenkt aber, dass dies bisher noch nicht offiziell bestätigt ist.

Was ist für ein Skin? In Fortnite finden verschiedene Turniere aus der Marvel Knockout: Super Series statt. Als Belohnung kriegen Spieler immer einen besonderen Marvel-Skin. Gestartet ist die Serie mit dem Daredevil-Cup, bei dem man sich den Daredevil-Skin freischalten konnte .

In Fortnite: Battle Royale soll wohl bald Black Widow als neuer Skin erscheinen. Der scheint die Belohnung für den nächsten Cup aus der Marvel-Series zu sein. Wir zeigen euch, was schon dazu bekannt ist.

