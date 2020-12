Streamer nutzt WoW-Vergleich, um zu erklären, wie wichtig er für Twitch ist

Auch in Deutschland gibt es erfolgreiche und große Streamer: Die 5 erfolgreichsten Streamer haben wir euch auf MeinMMO in einem Artikel vorgestellt. Da sind auch einige Typen dabei, die aus der Masse hervorstechen.

Aber der WoW-Vergleich ist einzigartig, so wie Forsen, der ragt mittlerweile aus der Masse von großen Streamern raus, weil er so authentisch wirkt.

Das steckt dahinter : Die Community von Forsen ist in der Tat bekannt dafür, sich Emotes auszudenken und die zu etablieren. Allerdings „Etablieren sie die auf Twitch“, indem sie die Emotes brutal oft in anderen Kanälen spammen und andere Streamer und Communitys zum Teil damit belästigen und verärgern.

So läuft es für Forsen: Forsen erlebt grade einen Rebound-Effekt, den schon andere Streamer nach einem Bann erlebten. Das Interesse an den ersten Streams nach einem Bann ist viel höher als an den Streams vor dem Bann:

„Also ja, im Prinzip, im motherfucking Twitch-Raid hab ich nicht die meiste DPS, aber ich bin der verdammte Schamane, den du mitbringst, weil er Bloodlust hat und jeder 30% mehr DPS macht. Also indirekt bin ich der verdammte Schamane, der am meisten Schaden macht, zwar nicht individuell, aber insgesamt.“

Was ich sagen will: 90% der guten Memes und Inside-Jokes kommen aus dieser Community und verbreiten sich auf andere Communitys. Also haben andere Communitys mehr Spaß, richtig? Und dann bleiben diese Zuschauer länger auf Twitch.

„Um es zusammenzufassen, ich fühle mich ein wenig zu wenig gewürdigt. Wisst Ihr, ich hab vielleicht nicht die meisten Zuschauer, und nicht die meisten Abonnenten und ich bring vielleicht auch nicht das meiste Werbe-Geld oder was auch immer auf die Plattform, aber ich habe eine Art Aura-Effekt. Okay, Aura ist vielleicht das falsche Wort.

Das Besondere an Forsen ist, dass er als Urgestein auf Twitch authentisch auftritt und ganz anders wirkt als die Streamer und Streamerinnen, die in den letzten Jahren populär wurden und besonders professionell, markenfreundlich und gut ausgeleuchtet auftreten:

