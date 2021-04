Sieht aus wie ein Folterinstrument, ist aber eine ergonomische Tastatur

Mögt ihr es ausgefallen? Dann schaut euch doch mal dieses verrückte Gerät an. Ein Gamepad in Hand-Form will die bessere Gaming-Tastatur sein. Mit 26 Programmierbaren Tasten und einem Analog-Stick an der Seite.

Ihr könnt das selbst bauen: Wer handwerklich geschickt ist und Zugang zu einem 3D-Drucker und bestimmten Elektro-Teilen hat, kann sich die Tastatur auch selbst bauen. Ben Gruver erklärt auf seiner Github-Seite (via github.com ), dass er alle Teile so designte, dass man sie mit einem normalen 3D-Drucker auf Hobby-Niveau drucken könnte. Auf der verlinkten Github-Seite findet ihr eine genaue Anleitung sowie alle Teile, die ihr selbst dazukaufen müsst.

Der Hype hinter der Tastatur: Nach der Einstellung der DataHand, startete im Jahr 2013 ein Thread im Forum Geekhack (via Geekhack.org ), der sich um den Nachbau der DataHand dreht. Der Tüftler Ben Gruver verschob das Projekt nun auf die Webseite von Hackaday (via Hackaday.io). Dort zeigt er seine Fortschritte und Log-Posts.

Wer sich in der Geschichte der Tastaturen auskennt, kennt das Design vielleicht schon. Denn das lalboard basiert auf einem Gerät, das sich DataHand nennt. Das bestand auch aus zwei Teilen. Allerdings wurde die Produktion der DataHand 2008 eingestellt (via PCGamer ).

Das sogenannte lalboard besteht aus zwei Teilen und wird mit einem 3D-Drucker hergestellt. In dieser Work-in-Progress-Version sieht es aus wie ein Folterwerkzeug aus dem Mittelalter, in das die Fingerkuppen eingeklemmt werden. Doch das Design aus dem Video ist noch nicht final.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das ist besonders: Das lalboard wurde so designt, dass der Nutzer eine ergonomische Erfahrung hat. Die Hände liegen in einer neutralen Haltung auf den dafür vorgesehenen Stützen. Zum Schreiben müsst ihr eure Finger dann nicht mal vom Platz bewegen, sondern sie nur auf der entsprechenden Taste minimal bewegen.

Insert

You are going to send email to