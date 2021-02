Lonht sich der Preis? Ob sich der hohe Preis der Tastatur am Ende rechtfertigen lässt, muss sich in einem Test zeigen, denn bereits beim Vorgängermodell konnte man im normalen Gaming-Alltag den Unterschied zwischen optomechanischen und normalen mechanischen Tasten praktisch nicht spüren (via GameStar.de ). Wie sich hier die analogen Switches schlagen, wird sich zeigen.

Ein Beispiel für die doppelte Funktion: Drückt ihr die Taste zur Hälfte ein, geht euer Charakter im Spiel in die Knie. Drückt ihr die Taste ganz ein, legt sich dieser auf den Boden. Wie gut das in der Praxis funktioniert, muss sich jedoch zeigen.

Wie gut funktioniert das? Da Razer diese Art von Analog-Switches erst mit der neuen Tastatur angekündigt hat, wissen wir noch nicht, wie sich diese Switches in der Praxis auswirken. Die ersten Testberichte werden Aufschluss darüber geben, ob sich die neue Technik in der Praxis bewährt.

Was hat das mit dem Analogstick des Controllers zu tun? Im Inneren des Switches steckt ein Sensor, der die Lichtstärke misst, welche beim Druck der Taste verursacht wird. Drückt ihr die Taste stärker, kommt weniger Licht beim Sensor an. Damit sollen die Switches laut Razer genauso präzise und genau reagieren wie etwa der Analogstick eines Controllers.

Nach einer Gaming-Maus für MMO-Spieler und der Viper 8K, die vor allem Shooter-Spieler überzeugen will , will euch das Gerät vor allem mit neuen Tasten für sich gewinnen.

