Firma sucht Vollzeit-Gamer für 33.000 € im Jahr, der seine Eltern hasst

Eine britische Firma hat einen ungewöhnlichen Job ausgeschrieben: Für ein Jahresgehalt von 30.000 Pfund soll ein Mitarbeiter das ganze Jahr nur spielen. Es handelt sich offenbar um eine Werbeaktion, um Aufmerksamkeit für einen Hardware-Anbieter zu schaffen.

Was ist das für eine Firma? Die Firma OPSYS (sozusagen: Übermächtige Systeme) ist ein britischer Hardware-Verkäufer mit Sitz in Stockport: So eine Firma, bei der man sich einen PC zusammenstellen kann.

Die Firma tritt bewusst offensiv und edgy auf mit einer „In die Fresse“-Einstellung. Man will deutlich machen: Unsere PCs blasen normale PCs bombastisch weg und verbrutzeln denen durch ihre unfassbare Überlegenheit die Schaltkreise. Wenn du auf unserem PC spielst, bist du automatisch ein legitimer Gamer. Wir sprechen deine Sprache und die ist IMBA.

Job-Angebot: 33.000 € um ein Jahr lang nur zu spielen

Das ist das Job-Angebot: Die Logik hinter dem Stellenangebot ist: „Bevor wir 33.000 € an eine Marketing-Firma zahlen, geben wir sie lieber euch direkt.“

Der Job besteht darin, Spiele auf den Rechner von OP Systems zu zocken. Der Bewerber braucht keinerlei Erfahrung. Es heißt sogar, wer irgendwas anderes in seinem Leben gemacht hat, als zu zocken, braucht eine gute Erklärung dafür.

Deutlich wird, dass man einen Spieler sucht, der ein Problem mit seinen normativen, bürgerlichen Eltern hat. Die hätten dem möglichen Bewerber schon mit einem furchtbaren Namen das Leben verhunzt. Man sucht Leute, die von ihren Eltern abgelehnt wurden, weil sie süchtig nach Games sind und unablässig zocken. Eltern hassen sowas, wie man weiß.

Man will den ultimativen Gamer für den Job: Der nichts über Spiele lesen muss, weil er ohnehin schon alles weiß. Der soll praktisch als Kind in einen Kessel mit Gamer-Zaubertrank gefallen sein.

Wie kriegt man den Job? Wer den Job haben will, muss ein 60 Sekunden-langes Video auf Twitter, YouTube oder Instagram posten, in dem er erklärt, warum er der Richtige für den Job ist und professioneller Videospieler werden will. Mit dem Video muss dann „OPSYS_gaming“ auf Twitter oder Instagram getaggt und der Hashtag #OPSYSDreamJob genutzt werden.

Die Bewerbung dauert bis zum 9. April an. Der Job beginnt am 1. August 2021 und bringt angeblich einen Arbeitsvertrag über 30.000 britische Pfund in 12 Monaten.

Millionär plant 100-Mann Battle Royale auf Privatinsel – Will anonym bleiben

Traum-Job klingt nicht gerade seriös – Bewerbungen fehlen noch

Das ist zu beachten: Einigen Firmen, die PCs konfigurieren, wird öfter vorgeworfen, zu teuer zu sein. Erfahrene PC-Bastler kritisieren häufig: Wenn man sich den PC selbst zusammenstellt, kommt man wesentlich günstiger weg. Die Firmen versuchen daher, durch besondere Werbeaktionen auf sich aufmerksam zu machen.

Wahnsinnig seriös klingt das alles nicht. Im Moment hat sich offenbar noch keiner auf den Job beworben: Die Hashtags auf den Plattformen sind noch leer.

Wie seriös der Job ist, ist schwierig zu bewerten. Es ist offenbar ein junges Unternehmen, das mit einer aggressiven PR-Aktion auf sich aufmerksam machen will. Bei der britischen PC Gamer lupft man skeptisch die Augenbrauen und beschwert sich über das „altmodische Konzept“, was ein Gamer so ist. Den Briten ist das zu laut und zu schrill. Und wahrscheinlich lehnt man es da auch ab, dass die Eltern so schlecht in der Bewerbung wegkommen.

Wer wahnsinnig gut im Gaming ist und damit sein Geld verdienen möchte, dem steht ein traditioneller Weg offen: Er wird E-Sportler. In welchen Games man damit richtig Geld verdienen kann, haben wir in einem diesem Artikel aufgeführt:

5 Spiele, die Ihr als Beruf spielen könnt, wenn Ihr sehr gut seid