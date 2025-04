Ein Anime-Highlight der kommenden Season kann ich mir nicht mehr anschauen – wegen eines peinlichen Klischees

MeinMMO-Redakteurin Jasmin Beverungen hat vor einigen Jahren den Anime Fire Force für sich entdeckt. Die Story und der Zeichenstil haben sie direkt gefesselt. Doch ein Charakter war so nervig, dass sie die Serie abbrechen musste.

Fire Force ist eines der größten Highlights der kommenden Anime-Season. Im Frühling 2025 bekommt der Anime endlich seine dritte Staffel und zeigt damit das große Finale des Mangas. 5 Jahre sind seit dem Release der 2. Staffel vergangen, weshalb Fans der Fortsetzung so entgegensehnen.

Eigentlich wäre ich eine dieser Personen. Mich hat schon Soul Eater damals in seinen Bann gezogen. Die beiden Mangas stammen vom gleichen Mangaka, was man unter anderem am frechen Charakterdesign erkennt.

Soul Eater war einer der ersten Animes und ist bis heute eine meiner liebsten Serien, weil er eine düstere Stimmung ohne Jump Scares vermittelt. Auch Fire Force hat eine unfassbar spannende Welt mit einem großen Geheimnis, das ich eigentlich erfahren wollte.

Doch der Spaß an diesem Anime wurde mir bereits in der 2. Staffel genommen. Ein Charakter war so penetrant und nervig, dass ich die Serie mitten in der Handlung abgebrochen habe. Deshalb werde ich die 3. Staffel vermutlich nicht sehen.

Den Trailer zur 3. Staffel könnt ihr euch hier ansehen:

Ein Charakter vermiest mir den gesamten Anime

Schon in der dritten Episode stößt Tamaki Kotatsu zur Story hinzu. Sie ist wie Protagonist Shinra Kusakabe ein Teil der Special Fire Force und hilft dabei, das Mysterium hinter der spontanen Entzündung von Menschen aufzuklären.

Eigentlich hat der Charakter eine spannende Fähigkeit. Sie kann wie Shinra Flammen erzeugen, die sich bei ihr in pinkem Feuer zeigt, durch das sie Eigenschaften einer Katze erhält. Doch Tamaki hat einen Fluch, der sie zu einem nervigen Charakter macht.

Sie hat die Eigenschaft, Pech magisch anzuziehen. Das bringt sie häufig in Situationen, die nicht nur für sie, sondern auch für den Zuschauer äußerst unangenehm sind. Und damit meine ich nicht einmal die alltäglichen Situationen, in denen Tamaki vom Pech verfolgt wird. Sie verliert ihre Kleidung oder stolpert unglücklich und landet mit ihren Brüsten in Gesichtern von anderen.

Es gibt nämlich andere Szenen, in denen die störenden Momente mich aus der Story geworfen haben:

Als Tamaki von Orochi überwältigt wird und auf dem Boden liegt, spürte ich den Ernst der Lage. Doch die Bedrohung war für mich mit der Kleidung von Tamaki verschwunden, die durch die Flammen-Peitsche von Orochi verbrennt.

Im Training mit Hikage und Hinata wächst Tamaki über sich hinaus und wird von Chef Shinmon gelobt. Es spielt eine rührende Geigenmusik, die von Tamakis fehlender Kleidung und ihrem nackten Hintern unterbrochen wird.

Der Kampf zwischen Rekka und Shinra zählte für mich zu meinen Lieblingskämpfen. Er zeigte, was für ein Psychopath Rekka wirklich ist und was für eine Bedrohung er darstellt. Doch selbst hier werden ernste Kampfszenen unterbrochen, weil Shinra Tamakis Brüste als Airbag nutzt.

Es gibt sogar einen Namen für ihr Pech: Tamaki leidet unter dem „Lucky Lecher Lure”-Syndrom, weshalb ihr ständig die Klamotten vom Leib fallen. Dieses Pech wird damit erklärt, dass das Mädchen ihre Kräfte nicht unter Kontrolle habe. Ihr Körper reagiere unbewusst auf die Hitze ihrer eigenen Kräfte, wodurch sie wohl ihre Kleidung nicht mehr unter Kontrolle habe.

Solche Charaktere oder Momente sind im Anime-Bereich nichts Neues. Es gibt ganze Animes, die auf solche Effekte setzen. Dazu zählen beispielsweise Harem-Animes wie Trinity Seven oder High School DxD. Ein prominentes Beispiel für einen Anime mit vielen Fan-Service-Momenten, den ihr vielleicht noch von früher kennt, ist der RTL2-Anime Ranma 1/2.

Was ist Fan-Service? Als Fan-Service werden Elemente in Animes oder auch Videospielen bezeichnet, die einfach nur enthalten sind, um dem Leser zu gefallen. Dazu zählen übertriebene Gewalt oder eben auch Darstellungen von überproportionierten oder nackten Körperteilen.

Doch bei Fire Force wirkt es für mich deplatziert. Eigentlich habe ich mich für den Anime interessiert, weil er eine düstere Story hat und ich mich für das Geheimnis interessiert habe, wieso sich Menschen spontan entzünden. Die Fan-Service-Momente haben mich immer wieder aus dem Geschehen gerissen. Hinzu kommt, dass Tamaki der Lore nach erst 17 Jahre alt ist, was das Ganze für mich noch schwieriger macht.

Derzeit gibt es nur zwei Optionen, wie ich mit Fire Force umgehe:

Ich schaue mir den Anime erneut an und spule vor, wenn Tamaki wieder „vom Pech verfolgt“ wird. Allerdings reißt mich das Vorspulen auch wieder aus Kämpfen heraus und ich muss exakt timen, wann ich das Vorspulen beende. Deshalb ist es wahrscheinlicher, dass ich…

den Anime ruhen lasse und auch die 3. Staffel leider nicht mehr mitbekomme.

Eine weitere Alternative wäre es, den Manga zu lesen. Aber auch hier soll Tamaki ein genauso nerviger Charakter sein, weshalb die Zeichnungen mich auch dort aus dem Geschehen reißen würden. Ich sehe schwarz, dass ich die Story jemals fertigschauen oder -lesen werde.

Gibt es bei euch einen Anime oder Manga, den ihr nicht bis zum Schluss genießen konntet, weil ein Charakter euch total genervt hat? Verratet mir in den Kommentaren, welche Person ihr am liebsten aus einer Story löschen würdet! Besonders kurios: One-Piece-Autor Eiichiro Oda ist von seiner eigenen Figur genervt: Deshalb nervte Ruffy den „One Piece“-Schöpfer von all seinen Figuren am meisten