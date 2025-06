Für ein seltenes Mount in Final Fantasy XIV müsst ihr 200 Stunden grinden – Eine Spielerin hat’s jetzt geschafft

In Final Fantasy XIV gibt es einige sehr seltene Mounts. Eines davon ist hinter über 200 Stunden Grind gesperrt. Eine Spielerin hat es jetzt trotzdem erhalten.

Was ist das für ein Mount? Das Reittier, um das es geht, ist eines der drei seltenen Mounts, die es für die Jagd-Achievements gibt: Der Triceratops, eines von nur vier Dinosaurier-Reittieren im gesamten MMORPG.

Der Triceratops wird mit dem Triceratops-Horn gerufen. Das gibt es beim Erreichen des Achievements Norvrandt-Meisterjäger , dem finalen Erfolg der Hohen Jagd in den Shadowbringers-Gebieten. Um es zu erreichen, müssen mindestens 2.000 Shadowbringers-A-Rang- und 1.000 Shadowbringers-S-Rang Jagden abgeschlossen werden.

Laut der Webseite Lalachievements.com haben aktuell genau 1,7 % der Spieler in Final Fantasy XIV diesen Erfolg freigeschaltet. Nach über 200 Stunden ist es jetzt sogar eine Spielerin mehr.

Ganze 3 Jahre und über 200 Stunden harte Arbeit

Wie kam die Spielerin ran? Die YouTuberin Bluusiin hat in ihrem neuesten Video vom 17. Juni 2025 bekannt gegeben, dass sie jetzt endlich den seltenen Triceratops-Mount besitzt. Dafür grindete sie die 2.000 A-Rang- sowie die benötigten 1.000 S-Rang-Jagden. Ihr letzter benötigter S-Rang-Kill war sogar ein besonders seltener SS-Rang, eine spezielle Version einer regulären S-Rang-Jagd.

Insgesamt habe es ganze drei Jahre gedauert, um alle Gegner zu legen und sie investierte nach eigenen Angaben über 200 Spielstunden nur in das Achievement, hinter dem der Mount steckt.

Bluusin meint, es sei für die letzten Jagden ein glücklicher Zufall gewesen, da die restlichen Benötigten in vergleichsweise kurzer Zeit nacheinander spawnten. Die Kämpfe an sich zeigt sie nicht in voller Länge, allerdings sterben die Monster im Video alle recht schnell im Angesicht mehrerer Gruppen mit Max-Level-Kämpfern. Schlussendlich erlegt sie den SS-Rang und erhält den Mount.

Bei ca. 5:30 Minuten im Video flimmert endlich das lang ersehnte Achievment auf.

Warum ist der Mount so selten? Der Triceratops-Mount ist aufgrund der schweren Voraussetzungen für den Erhalt sehr selten. Es werden als Voraussetzung die Kampferfolge Jag mir ein A in Norvrandt III und Jag mir ein S in Norvrandt III benötigt. Diese werden nach den 2.000 erfolgreichen A-Rang- bzw. 1.000 erfolgreichen S-Rang-Kämpfen in Shadowbringers-Gegenden freigeschalten.

Diese Jagden spawnen aber nicht innerhalb weniger Minuten, sondern je nach Timer nach mehreren Stunden oder sogar Tagen neu ein. Ein geplantes bzw. reguläres Abfarmen geht daher nicht. Zudem sind die Shadowbringers-Gegenden mittlerweile sechs Jahre alt und die meisten Spieler, die für diese Jagden bereit sind, sind im Endgame der aktuellen Erweiterung Dawntrail oder noch mit der Hauptstory beschäftigt.

Entsprechend lang dauert es, um die beiden vorausgesetzten Erfolge zu erhalten. Bluusin hat eben die angegebenen drei Jahre Zeit benötigt. Nicht ganz so lang dauert der Grind übrigens in den Feldexkursionen des Spiels. Ein neuer Spieler schaffte es zuletzt durch Eureka: Neuer Spieler meistert den ödesten Grind in Final Fantasy XIV – Fragt jetzt, ob er sich das MMORPG langsam mal kaufen soll