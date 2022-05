So bekommt ihr das Mount: Das schicke Chocobo gibt es als eins der Bonus-Items für die Spieler, die in FFXIV schick heiraten möchten. Ihr bekommt das Mount, wenn ihr euch entweder den Gold- oder den Platin-Plan für die Hochzeit aussucht.

So bekommt ihr das Mount: Mit Hilfe von Freunden oder Gilden-Mitgliedern kann man dieses Mount wahrscheinlich am einfachsten von allen anderen aus der Liste erhalten. Es ist ein garantierter Drop aus der Truhe im Inhalt „Edens Erwachsen – Beerdigung (Episch)“.

So bekommt ihr das Mount: Astrope ist ebenfalls ein Mount, das an Errungenschaften geknüpft ist. Es heißt „Schützenhilfe VI“ und um es zu erhalten, muss man erfolgreich 2.000 Zufallsinhalte für Mentoren abschließen. Um diesen Zufallsinhalt freizuschalten, muss man aber vorher ein Kampfmentor werden.

Fun Fact: Ursprünglich stammte Ikril aus FFXII. Es war der „Flug-Bike“, auf dem der Luftpirat Balthier und seine Partnerin Fran den Palast von Rabanastre infiltriert haben, um den Schatz dort zu klauen. Dort begegnen sie dem Dieb Vaan und werden in den Kampf um die Macht in Ivalice verwickelt.

Sie verlangen von euch, alle Frontberichte zu sammeln, die es in den besonderen Zonen des Inhalts Bozja gibt: Zadnor, an der Südfront und zu dem Inhalt „Delubrum Reginae“. Die gesammelten Frontberichte könnt ihr in eurem Spielinhalte-Menü unter „Kuriositäten“ überprüfen.

