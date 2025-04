„Ich hatte schon schlechtere Tanks“ – Spieler in Final Fantasy XIV hat eine Klasse auf Level 100 gebracht, ohne Fähigkeiten

Im MMORPG Final Fantasy XIV levelt man die erste Klasse mit der Hauptstory, die sekundären viel mit Kämpfen. Ein Spieler hat eine Klasse jetzt auf Level 100 gebracht, ganz ohne deren Fähigkeiten zu benutzen.

Was ist passiert? Der Reddit-Nutzer Catfish017 hat in einem Post seine Revolverklinge auf Level 100 präsentiert. Der Charakter trägt noch die Startausrüstung, hat allerdings eine Reliktwaffe aus Endwalker dabei, die mit Quests und allagischen Steinen eingelöst werden kann.

In der Post-Überschrift gibt der Nutzer an, dass er mit dem Tank beim Leveln nicht eine Fähigkeit benutzt hätte. Dies gelang ihm angeblich dadurch, dass er sich die Erfahrungspunkte via Khloes Abenteueralbum gefarmt hätte. In einem Kommentar gibt er an, dass er insgesamt 1,5 Jahre Zeit von Start-Level 60 brauchte.

In den Kommentaren loben die Spieler Catfish107 für den Aufwand, sind aber auch leicht zynisch und tauschen weitere Tipps fürs Leveln ohne Kampf aus. Was genau, lest ihr unter dem Video.

Ohne Fähigkeiten auf Level 100? Ich hatte schon schlechtere Tanks

Wie reagiert die Community? Einige Spieler finden die Idee richtig gut. Einer schreibt, er habe Angst vorm tanken und möchte die neue Level-Technik nutzen, um die Rollen-Quests zu machen (via Reddit). Ein anderer schreibt konkret, eh, ich hatte schon schlechtere Tanks (via Reddit).

Reddit-Nutzer KingBanhammer hatte sogar schon so schlechte Erfahrungen, dass er Catfish017 jetzt schon mehr vertraut als Randoms. Dragon_Yeti (via Reddit) hatte vermutlich auch schon ein paar schlechte Tanks: […]das Level [eines Charakters] ist nicht mal im Entferntesten ein Indikator für Erfahrung und Skill [eines Spielers].

Insgesamt finden die Spieler das Achievement richtig gut. Gleichzeitig kommt aber auch Unmut über schlechte Mitspieler und das unerwartet leichte Farmen der letzten Reliktwaffen durch.

Kann man so noch andere Klassen leveln? Neben den Meinungen tauschen die Spieler aber auch Tipps miteinander aus, wie man seine Klassen so leveln kann. Catfish017 gibt an, selbst komplett mit Khloes Abenteueralbum gelevelt zu haben. Aber auch für das Abschließen der Quests rund um die Reliktwaffe gibt es Erfahrungspunkte.

Andere Kommentatoren weißen auf den PvP-Modus Front hin. Hier schaltet sich die Hotbar um, so dass man keine regulären Fähigkeiten mehr benutzen kann.

Der Top-Kommentator hingegen erzählt davon, dass er die Sammlerklasse Fischer komplett ohne auch nur einen Fisch zu fangen auf 100 gezogen hat. Sein Trick war es, täglich bei seiner Grand Company am Marktbrett gekauften Fisch für Erfahrungspunkte einzutauschen.

Natürlich muss man aber nicht vollständig auf seine Fähigkeiten verzichten, um Spaß zu haben. Seit Patch 7.2 mehren sich auch die positiven Stimmen, die das Game wieder loben. Sogar auf Steam steigen die positiven Bewertungen an: Nach 8 harten Monaten erholt sich Final Fantasy XIV auf Steam endlich wieder, doch zum Feiern ist es noch zu früh