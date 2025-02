Zepla gehört zu den größten Content-Erstellern zum MMORPG Final Fantasy XIV. Zur Erweiterung Dawntrail wurde sie von Square Enix zu einem Event eingeladen. Auf das dazugehörige Video erhielt sie nun einen Strike – ausgerechnet Square Enix selbst dreht ihr den Geldhahn ab.

Wer ist Zepla? Die YouTuberin und Twitch-Streamerin Zepla gehört zu den größten Content-Erstellern rund um Final Fantasy XIV. Sie entdeckte das Game nach eigenen Angaben etwa 2016, als sie nach einer Alternative zu World of Warcraft: Warlords of Draenor suchte.

Zum Start ihrer Karriere veröffentlichte sie Guide- und Comedy-Videos. Mittlerweile hat sie auf YouTube als ZeplaHQ über 304.000 Abonnenten und der gleichnamige Twitch-Kanal über 261.000 Follower.

2024 wurde Zepla von Square Enix zur Mediatour für die neue Erweiterung Dawntrail eingeladen. Bei diesem Event werden Journalisten und Influencern aus der ganzen Welt erste Einblicke in die neuen Inhalte der Erweiterung gegeben.

Dazu veröffentlichte sie ein Video mit Aufnahmen, die sie vor Ort mit Erlaubnis machte. Acht Monate später erhielt sie darauf einen Copyright-Strike – von Square Enix selbst.

Sinneswandel nach dem Release? Final Fantasy XIV dreht den Geldhahn zu

Was für einen Strike gab es? Konkret gab es einen Copyright-Strike auf das Zepla-Video ALL Job Armors WITH 2 Dye Channels Showcase | Dawntrail Media Tour (via Youtube). Square Enix vermerkt dabei, dass die Hintergrundmusik geschützt und ihr Eigentum sei. Die Monetarisierung des Videos blockten sie damit.

Der Copyright-Strike, wie in Zeplas Video zu sehen.

In einem Stream-Ausschnitt vom 5. Februar 2025 (via Youtube) spricht Zepla darüber und zeigt sich verwundert: Das Video entstand im Rahmen der Mediatour. Bild und Ton seien entsprechend nutzbar gewesen. Vor allem, dass der Strike erst etwa acht Monate nach Veröffentlichung des Videos kommt, sei verwunderlich.

Zepla betont auch, dass das Video explizit nicht von Square Enix bezahlt worden sei. Der Sinn des Events wäre aber eben Berichterstattung über Dawntrail gewesen. Das Video sei entsprechend genau das, was sich Square Enix von den geladenen Leuten erwartet hätte.

Es scheint so, als wollten sie die Werbung [durch mein Video], aber jetzt, wo die Erweiterung veröffentlicht ist, verhalten sie sich komisch.

Was ist ein Copyright-Strike auf YouTube? Ein Copyright-Strike passiert dann, wenn ein Rechteinhaber ein Video bei YouTube meldet, das seine Bild- oder Ton-Aufnahmen unrechtmäßig nutzt. Für Rechteinhaber sind Strikes entsprechend Tools, um ihr Eigentum zu schützen. Allerdings kommt es auch immer wieder vor, dass Rechteinhaber diese Strikes unrechtmäßig verteilen: Die Macher hinter Dragon Ball Z Abridged müssen sich nach eigenen Angaben regelmäßig gegen unrechtmäßige Claims von Toei Animation wehren.

Ein Strike zu viel und aus ist die YouTube-Karriere

Was sind die Konsequenzen? Die erste Konsequenz von dem Strike war, dass Zepla mit dem Video kein Geld mehr verdienen konnte. In ihrem Stream kündigte sie bereits an, Square Enix wegen des Problems kontaktieren zu wollen. Aktuell wird vor dem Video auch Werbung abgespielt. Ob die Einnahmen davon allerdings an Zepla oder Square Enix gehen, ist nicht ersichtlich.

Aber auch wenn der Strike ein Fehler war – Zepla vermutet einen Bot – so kann das dauerhaft zu Problemen führen: Erhält ein YouTuber innerhalb von 90 Tagen drei Copyright-Strikes, wird der Kanal und alle dazugehörigen von YouTube gekündigt. Das schreibt YouTube selbst in den Informationen zu Urheberrechtsverletzungen.

In ihrem Video spricht Zepla noch darüber, dass sie hofft, dass solche Strikes jetzt nicht zu einem größeren Problem werden. Sie benutzt in vielen ihrer Videos zu Final Fantasy XIV die In-Game-Musik. Sollte Square Enix händisch oder via Bot weitere Strikes ansetzen, könnte dies vermutlich recht schnell zur Kündigung aller YouTube-Konten von Zepla führen.

Zepla selbst kritisierte Final Fantasy XIV zuletzt stark für die nachlassende Qualität der Hauptstory. Laut dem YouTuber Larrysaur zieht diese aber wohl seit dem aktuellen Patch wieder an und die Aussichten auf Patch 7.2 im März stimmen recht optimistisch: Final Fantasy XIV bekommt nach langer Content-Flaute endlich wieder den beliebten MMO-Inhalt, auf den alle gewartet haben