Fan lernt seine Verlobte in Final Fantasy 14 kennen, designt ihr einen Verlobungsring, der wie ihr Charakter aussieht

Auch in unserem Team gibt es einen Redakteur, der seine Frau durch ein MMORPG kennengelernt hat. Sie haben sich zwar nicht im Spiel getroffen, dafür aber über ein Gewinnspiel zu Guild Wars 2. Wie es dazu kam, erzählt MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz euch hier: „Meine Frau hat mich in einem Gewinnspiel zu Guild Wars 2 gewonnen“ – als Trostpreis, quasi

Wie reagieren Spieler darauf? In den Kommentaren regnet es zahlreiche Glückwünsche. Die Spieler freuen sich für den Threadersteller mit und sagen, was für ein wunderschöner Ring sie bekommen habe.

Was ist das für ein Ring? Der Ring besteht aus Weißgold und besitzt einen echten Diamanten sowie zwei Saphire. Den Diamanten hat der Spieler vom Ring seiner Eltern und ließ ihn in den Ring einarbeiten. Um den Diamanten befindet sich ein Emblem, auch die Saphire wurden in kleine Vierecke eingebaut.

Doch durch einen glücklichen Zufall wurden die beiden Spieler in ein tieferes Gespräch entwickelt. Von da an soll es mit den beiden losgegangen sein. Es entwickelte sich eine Beziehung, bis es schließlich zur Verlobung der beiden Spieler kam.

