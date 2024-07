Chef von Final Fantasy XIV deutet Wiedersehen mit euren ärgsten Feinden an

Neues Update von No Man’s Sky erinnert an Helldivers 2

Wer das süße neue Mount in Final Fantasy XIV haben will, muss lange reisen – Oder 100 Euro auf den Tisch legen

Der neue Raid in Final Fantasy XIV ist live – Die Community sagt: „Der beste, normale Raid in diesem Spiel“

Und vielleicht liegen genau darin die Hinweise auf die Zukunft von FFXIV, in den Dingen, die unberührt geblieben sind und die es zu entdecken gibt. Ich werde nicht mehr verraten, aber ich sage Ihnen, dass Sie sich nicht vorstellen sollten, dass dahinter eine Handlung steckt. Ich glaube nicht, dass das die Richtung ist, in die wir gehen.

Final Fantasy XIV: Das sind die 2 neuen Jobs in Dawntrail – Piktomant und Viper in unter 2 Minuten

Das Ziel der Ascians war es, Zodiark zu nutzen, um die Ahnen wiederzubeleben. Doch dieses Ziel haben sie nicht erreicht. Deshalb könnte es sein, dass die Ascians in zukünftigen Patches erneut eine Rolle spielen werden. Doch Yoshida konnte das nicht mit Sicherheit bestätigen, sondern deutete es nur an.

