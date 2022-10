FIFA 23: TOTW 5 ist live und bringt 5 richtige Top-Karten

In FIFA 23 ist das TOTW 5 ab sofort verfügbar. Welche Spieler es diesmal ins Team of the Week geschafft haben, erfahrt ihr hier.

Wann kommt das TOTW 5? Das neue Team of the Week ist seit dem 19. Oktober um 19:00 Uhr in Ultimate Team verfügbar. Es steckt in Packs und ersetzt dort die normalen Goldkarten der ausgewählten Spieler.

Das ist das TOTW: Im TOTW werden jede Woche Spieler mit verbesserten Karten zu Ultimate Team gebracht, die in der Woche im realen Fußball mit starken Leistungen überzeugt haben.

Wie kriegt man TOTW-Karten? Ihr könnt TOTW-Karten aus Packs ziehen, dafür braucht ihr aber jede Menge Glück. Alternativ sind die Inform-Karten auf dem Transfermarkt zu bekommen, kosten dort teilweise aber eine Menge Geld. Wie ihr an die nötigen Münzen kommt, zeigen unsere Trading Tipps.

Nun schauen wir auf das neue TOTW 5 in FUT 23.

Das TOTW 5 in FIFA 23 – Alle Inform-Spieler

Das ist das Team of the Week 5: Im neuesten TOTW befinden sich überraschend starke Karten, die die Predictions nicht vermuten ließen. Besonders fällt die neue ZOM-Karte von Neymar (90) ins Auge, die in allen Bereichen extrem starke Werte bietet und dadurch richtig teuer werden dürfte.

Hier seht ihr das komplette TOTW 5:

TOTW 5 Startelf:

TH: David Soria (84)

IV: Gomez (84)

LV: Reinildo (82)

IV: Schär (81)

ZOM: Neymar Jr. (90)

ZM: Kroos (89)

ZM: Barella (87)

ZOM: Sané (86)

LM: Terrier (84)

ST: Vlahovic (86)

ST: Thuram (84)

TOTW 5 Bank:

TH: Vicario (82)

RAV: Silas (81)

ZDM: W. Carvalho (83)

RM: Lindstrom (81)

ZDM: Luiz Gustavo (81)

ST: David (82)

RF: Forrest (79)

TH: Marinelli (78)

IV: Ndayishimiye (79)

ZOM: Tremolada (76)

ST: Adamu (77)

ST: Petratos (75)

Top-Karten im TOTW 5 von FIFA 23

Das sind die Top-Karten:

Neymar wechselt in das offensive Mittelfeld und kann mit all seinen Werten überzeugen. Besonders das Schuss-Upgrade um 2 Punkte dürfte für mehr Tore sorgen.

Kroos ist in FIFA 23 wieder beliebt und seine neue Inform-Karte macht ihn sogar noch besser. Er ist extrem passsicher und hat zudem starke Dribbling-Stats.

Vlahovic ist eine starke Stürmer-Option für Seria-A-Teams. Er ist körperlich stark und kann mit herausragenden Schuss-Werten glänzen.

Sané wechselt wie Neymar ins offensive Mittelfeld und sollte da eine gute Figur abgegeben. Vor allem wegen seinem enormen Tempo und seinen Dribbling- und Schuss-Werten.

Thuram ist ein Feature-Spieler und erhält ein heftiges Upgrade. Er ist nun sehr schnell, hat tolle Schuss-Werte und kann mit hohem Dribbling und starker Physis überzeugen.

Was haltet ihr vom neuen TOTW? Könnt ihr schon was damit anfangen? Erzählt es uns in den Kommentaren!

