In Fortnite ist das neue Event "No Sweat Summer" gestartet. Im Trailer werden euch viele Bilder von Pools, Flüssen und Meeren gezeigt.

Was bekamen die Nutzer für 6 Cent? In der Ultimate Edition stecken zusätzlich zum eigentlichen Spiel noch 4.600 FIFA Points (etwa 30 Euro), ein drei Tage früherer Zugriff auf das Spiel und mehrere Spielerkarten sowie einige Leihspieler für Ultimate Team.

Viele Spieler kritisieren die Praxis, jedes Jahr ein neues FIFA herauszubringen, für das man voll bezahlen muss und wodurch man sein erworbenen Spieler in Ultimate Team verliert. Allein über Ultimate Team erwirtschaftete EA im Geschäftsjahr 2021 einen Nettoumsatz von 1,3 Milliarden Dollar ( via EA ).

Was ist genau passiert? Am 20. Juli startete die Vorbestellung zu FIFA 23 . Die Fußballsimulation könnt ihr für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S erwerben. Die Ultimate Edition kostet eigentlich stolze 99,99 Euro. Das war kurzzeitig in Indien jedoch anders.

Insert

You are going to send email to