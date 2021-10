FIFA 22 wird der neuste Ableger der Fußball-Simulation von EA und erscheint offiziell am 01. Oktober für PS5, Xbox Series X | S, Stadia, PC, PS4 und Xbox One. D...

Neben der Weekend League war heute auch eine neue Karte Thema in der Community: Cristiano Ronaldo ist der Spieler des Monats in der Premier League. Doch die POTM-Ronaldo-Karte sorgt für Ärger bei den Spielern.

Wenn ihr jetzt also eure Weekend League Rewards abholt, werdet ihr vorerst keine Spielerwahl bekommen. Betroffene Spieler sollen ihre Player Picks “zu einem späteren Zeitpunkt” bekommen – also nachdem das Problem gelöst ist.

Die ersten Spieler haben dieses Ziel offenbar jetzt schon erreicht, nachdem die erste Weekend League am 08. Oktober startete. Dementsprechend haben auch schon die ersten Spieler ihre Player Picks bekommen – also die untauschbaren, roten Versionen der aktuellen TOTW-Spieler.

Warum gibt es schon Weekend League Rewards? In FIFA 22 laufen die Weekend League Belohnungen mit einem neuen System. Man kommt die Rewards nicht mehr am Donnerstag nach der Weekend League, sondern direkt, wenn man alle Spiele abgeschlossen hat (oder wenn der Wettbewerb beendet ist).

Insert

You are going to send email to